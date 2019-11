Hugo Castejón se derrumba en directo al reencontrarse con su padre

Aunque fue el repescado de la audiencia, Hugo Castejón y sus polémicos comportamientos no han podido derrotar a los seguidores de sus compañeros en GH VIP, siendo el último en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. Antes incluso de conocer la noticia, el concursante ya estaba derrotado y con una sensación agridulce, pues sentía que el fin estaba llegando para él.

Muestra de ello fue la desmedida reacción –fruto de la angustia que ha vivido al ser marginado por sus compañeros– que tuvo al ver entrar en la sala de expulsión a su padre. Contra todo pronóstico, Castejón, que ha demostrado no amilanarse cuando las cosas no están de su lado, ha roto a llorar.

El padre de Hugo Castejón ha subido hasta Guadalix de la Sierra, además de los abrazos y consuelos pertinentes, ha querido comentar cómo estaba viendo el paso del cantante, quien inició hace una década su carrera en Miami, por el concurso. "Él vino a disfrutar, a jugar, a vivir la experiencia; y se encontró con un ambiente que, quizá, no era el que esperaba", comenzaba el alegato su progenitor, quien aseguraba que, aunque no tenía previsto venir, no había podido soportar la soledad a la que le habían forzado los compañeros de concurso. "Veo que tiene una fuerza interior muy grande. Por eso lo admiro", añadió justo antes de recibir los calurosos aplausos del público.

Su relación con Adara

Padre e hijo han querido hablar, durante la noche, de la supuesta amistad que Hugo Castejón tenía con Adara, dinamitada por la exazafata de vuelo al decir en el confesionario que el también fuera mano derecha de Esperanza Aguirre le daba "asco". "La traición fue muy dolorosa, él esas cosas no las hace y le tuvo que doler mucho", decía con corrección el padre, aún en la sala de expulsiones.

Más tarde, en plató, Castejón suscribía las palabras de su progenitor (al ver las imágenes de la traición de Adara), y resignado aseguraba ser "un tonto integral por defender una amistad que no existía".