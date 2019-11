Los precios industriales de Euskadi aumentaron un 1,1% en el mes de octubre y crecen un 2% en tasa interanual

El análisis sectorial más detallado pone de manifiesto que, en octubre de 2019, las ramas más inflacionistas sobre el mes anterior han sido Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado,con una subida del 7,3%; Agua, que se incrementa un 1,0% e Industrias de la Madera, papel y artes gráfica, con un aumento del 0,6%.

Por el contrario, los mayores descensos en sus precios loshan experimentado los sectores de Industria textil, confección, cuero y calzado, con una bajada de un 2,1%; Industrias extractivas, con un descenso del 1,2% y Coquería y refino de petróleo; que disminuye un 0,3%.

Siguiendo la clasificación de Bienes por destino económico, con respecto al mes anterior, la Energía sube un 4,0% y los precios de los Bienes intermedios aumentan un 0,2%, mientras que los precios de los Bienes de equipo disminuyen un 0,2%. Los Bienes de consumo, en su conjunto, no experimentan variación debido a que los precios de los Bienes de Consumo duradero bajan un 0,1%, y los de los Bienes de consumo no duradero no varían (0,0%).

En términos interanuales, octubre de 2019 sobre octubre de 2018, los mayores crecimientos de los precios han tenido lugar en las ramas de Energía eléctrica, gas, vapor y aire, que aumentan un22,5%; Industrias extractivas, que suben un 3,0% y Material y equipo eléctrico, que crecen un 2,5%.

En sentido inverso, han registrado los mayores descensos los precios correspondientes al sector de Coquerías y refino de petróleo, que disminuyen un 7,1%; Industria textil, cuero y calzado, que descienden un 3,8% y Metalurgia y productos metálicos, que bajan un 2,2%.

La variación interanual de los precios de los grandes grupos de bienes ha resultado de signo positivo para la Energía, que sube un 7,7%; para los Bienes de equipo, cuyos precios se incrementan en un 1,3% y para los Bienes de consumo, que aumentan un 0,1%, como consecuencia del ascenso de los precios de los Bienes de consumo duradero, un 1,6%, ya que los de los Bienes de consumo no duradero descienden un 0,2%. Los precios de los Bienes intermedios, por último, bajan un 0,8%.