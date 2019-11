Cuando se está embarazada de siete meses toda precaución es poca. Y todo problema de salud se puede volver un calvario. Pero Toñi Moreno ya puede respirar tranquila en su casa porque ha regresado a ella tras estar haber pasado hospitalizada unos días.

La presentadora se vio obligada a no acudir a su puesto de trabajo en el programa Aquellos maravillosos años que se emitió el pasado miércoles en Telemadrid pues se lo impidió una repentina y drástica baja de hierro.

Dicho contratiempo, en su estado de preñez y en alguien que no está dejando de trabajar siquiera en los últimos compases de la gestación, podría haber sido mucho peor. Y sin embargo ya ha recibido el alta hospitalaria.

Ha sido menos de 48 horas después pero, tal y como informa ¡Hola!, ahora solo queda que la presentadora haga caso a los doctores y descanse y repose estas semanas pare recuperarse del susto y no sufrir nuevamente estos altibajos.

De hecho, ya fue noticia que aquel día fue sustituida por Terelu Campos al frente del espacio de Telemadrid mientras que Nagore Robles está haciendo lo propio en el otro famoso programa de Moreno, Mujeres y Hombres y Viceversa.

La hija de María Teresa Campos, a la que Bigote Arrocet tuvo que explicar si había sido infiel a su madre, dio paso durante la grabación del espacio a la presentadora catalana de 46 años para que explicase su ausencia. "Disculpa, Terelu, que te hemos avisado hace dos horas", comenzó diciendo.

"Quiero tranquilizar a mi madre. Toda persona sabe lo que es una mujer embarazada. Resulta que no tengo hierro. No sabía que era tan importante en la vida. Los médicos me han dicho que por prevención tengo que estar 24 horas poniéndome hierro", explicó ante la audiencia.

"La niña está tan perfecta que yo no tengo hierro", bromeó Moreno, quien a continuación mandó un bonito mensaje a Terelu. "Pero en 48 horas estoy operativa y estoy bien. Te agradezco la profesionalidad", le dijo, a lo que la madre de Alejandra Rubio contestó: "Lo haré con todo el corazón como tú lo haces".