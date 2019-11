Mor la girafa Che als 24 anys, que va arribar de Vivers a Bioparc l'any 2007

La veterinària Loles Carbonell ha destacat que Che ha sigut "la girafa" de nombroses generacions de valencians i, per tant, "especialment estimada per tots". Carbonell ha assenyalat que encara recorda emocionada el seu naixement, el primer que va presenciar d'una girafa i, des d'aleshores, l'ha "acaronat i curat", oferint-li el "màxim de benestar fins al final".

Tot l'equip del parc han sentit especialment la pèrdua d'aquest animal pel seu excepcional caràcter "amigable" que la va convertir en una "col·laboradora molt especial" en la integració i connexió del grup de girafes de Bioparc que ha estat format per nou exemplars.

Així, han ressaltat que durant tots aquests anys, ha sigut "una ajuda imprescindible" en moments excepcionalment delicats com quan alguna cria era rebutjada per sa mare i Che adoptava ràpidament el rol de "mare adoptiva" mentre els cuidadors li salvaven la vida alimentant-la a mà durant mesos.

També s'ocupava de tranquil·litzar i acompanyar les girafes que arribaven d'altres parcs o les que podia requerir tractaments especials. La sola presència de Che "calmava, estimulava i beneficiava la resta del grup", han ressaltat.

Che va ser un dels primers 16 animals que van arribar a Bioparc l'any 2007, amb uns altres tan icònics com el rinoceront Rómulo. Des d'aleshores la seua qualitat de vida "va millorar enormement" i era "emocionant contemplar-la en la seua nova llar trotant per l'extensa sabana". L'any 2011 va tindre la seua primera cria a la vista del públic, que va rebre el nom d'Àfrica per votació popular dels valencians i a dia de hui segueix vivint en Bioparc. Dos anys després, el 2013, va parir a Kebo, un mascle que va ser traslladat a Portugal.

La seua defunció, esperada a causa de la seua edat, es va produir de forma natural en la matinada del dissabte passat en companyia del seu grup. Tenint en compte que l'esperança de vida d'una girafa en el seu hàbitat és de 10 a 15 anys i en captivitat pot arribar a 27 anys, Che, amb 24, ja era una "anciana".