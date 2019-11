Segona nit consecutiva de pluges febles a la Comunitat Valenciana amb mínimes en ascens

Així, aquesta nit s'han comptabilitzat 1 l/m2 a Alacant, en l'Aeroport d'Alacant-Elx i a Xàbia, 0,8 l/m2 a Villena, i 0,6 a Elx, Carcaixent i Utiel 0.6.

El cel ha clarejat aquest divendres cobert amb pluges en zones interiors de València des del matí que s'estendran a la resta de la Comunitat Valenciana a partir del migdia, tendint a poc nuvolós al final del dia.

Així mateix, s'ha registrat molta nuvolositat durant tota la matinada, la qual cosa ha donat lloc al fet que les mínimes no siguen tan baixes com els dies passats. D'aquesta manera, a Vilafranca no han baixat del -1,2 graus, a Fredes dels 2,3 graus, a Fontanars dels Alforins dels 2.6, a Villena dels 2,9 graus, a Castellfort dels 3,2 i a Morella dels 3,6. En les capitals s'han situat a Castelló en els 9,2 graus, a València en els 10,1 graus i a Alacant 8.0.

De la mateixa manera, aquest divendres les temperatures mínimes seguiran en ascens mentre que les màximes es mantindran sense canvis significatius.

Per la seua banda, el vent bufarà fluix variable, tendint a la vesprada a sud i sud-oest fluix a moderat, amb ratxes molt fortes en el litoral nord d'Alacant, que està en avís groc ja que es preveuen que arriben als 80 km/h. Tot el litoral alacantí està també en avís per fenòmens costaners.