El fiscal demana 22 anys de presó a Maje per l'assassinat del seu marit

La Fiscalia Provincial sol·licita 22 anys de presó per a María Jesús –coneguda en el seu cercle d'amics com Maje– i 18 anys per a Salvador, el seu amant, per l'assassinat del marit de la jove ocorregut a l'agost de 2017en un garatge del barri de Patraix de València. La pena sol·licitada és major per a ella que per al suposat autor material del crim, pel fet que el ministeri públic contempla el seu cas agreujant de parentiu.

Així consta en l'escrit de qualificació provisional dels fets del fiscal del cas, avançat pel diari Levante-EMV, en el qual l'acusació pública realitza un relat del succeït abans i després del crim i acusa a tots dos d'assassinat. A més de les penes de presó, sol·licita també indemnitzacions de 250.000 euros –a les quals tots dos processaments han de fer front solidàriament–per als pares i germà del mort.

El fiscal explica en el seu escrit que, en els mesos anteriors a les noces de Maje i el mort i durant el matrimoni, l'acusada va mantindre relacions afectives i sexuals amb l'acusat Salvador i amb altres persones. Tots dos es van conéixer l'any 2015 en treballar en el mateix hospital de València. Ell, 20 anys major que ella i casat, va sentir “gran atracció i afecte” per Maje i la relació que van iniciar va generar en ell “una situació d'intens enamorament i dependència emocional”.

Maje li contava a Salvador els “greus problemes” que deia tindre amb el seu marit i fins i tot li va parlar d'episodis de violència. Aquestes confidències –continua l'escrit– van acabar convencent a Salvador de la necessitat de protegir a l'acusada del seu espòs, a qui ni tan sols coneixia personalment.

El mes de juny de 2017 o en dates pròximes, Maje va decidir posar fi a la vida del seu espòs i, per a dur a terme el seu propòsit, va demanar a l'acusat que el matara per ella fent-li creure que la situació a la qual el seu marit la tenia sotmesa li resultava ja “insostenible”. Salvador va acceptar aquesta proposició i junts “van planificar l'acció homicida en els dies següents”.

Tots dos van acordar que la mort seria executada només per l'acusat, en el garatge en el qual ella aparcava el seu cotxe i que aqueix dia va deixar lliure perquè ho fera el seu marit, i van establir que Salvador atacaria per sorpresa a –el mort– amb un ganivet quan aquest tinguera el vehicle de l'empresa allí estacionat i anara a recollir-lo al matí per a anar a treballar.

L'acusat, per part seua, per a matar a la víctima, va comprar el mes de juliol un ganivet de cuina de 15,5 centímetres de fulla, de 4 centímetres d'ample i d'un sol tall. Una vegada proveïts dels mitjans necessaris, els acusats van decidir executar el pla criminal el matí del dimecres 16 d'agost de 2017. Així, Maje va enviar un missatge de Whatsapp al seu marit i li va mentir comunicant-li que havia fet un canvi a l'hospital i que estaria de servei de guàrdia la nit del 15 al 16 d'agost.

L'afirmació era “totalment falsa” perquè no tenia servei assignat algun, però d'aqueixa manera assegurava que el seu marit estacionaria el vehicle d'empresa aqueixa nit. En deixar Maje lliure la plaça de garatge, Antonio va aparcar en ella. En anar a recollir-lo al matí següent, seguint el pla convingut amb Maje, Salvador es va dirigir al garatge de Patraix.

L'acusat va obrir la porta del garatge amb les claus que li havia facilitat l'acusada, es va posar els guants, va traure el ganivet i es va amagar en el soterrani, al costat del vehicle d'Antonio. Segons el fiscal, Antonio va eixir de casa i va arribar al garatge sobre les 7.40 hores. Quan es va aproximar al seu vehicle, l'acusat va eixir del seu amagatall, el va abordar “ràpida i sorprenentment” esgrimint el ganivet i, estant enfront d'ell, li’l va clavar repetidament en sis ocasions, fins a ocasionar-li la mort.

El dia de la troballa en el garatge

El cadàver d'Antonio va ser trobat per un usuari del garatge a les 15.25 hores del 16 d'agost, mentre que tots dos acusats van continuar mantenint la seua relació en els mesos següents, subratlla el fiscal. Un parell d'hores abans de la troballa, tots dos es van reunir i l'amant li va contar com havia dut a terme l'acció.