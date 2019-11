Ana le lanza indirectas a su cita en 'First dates' porque no le gusta: "Sola se está muy bien", pero él no se da por enterado

"Estoy buscando a un chico que sea guapo, que me atraiga. Un clásico que me enamora es Mario Casas, ¡que venga al programa!", así de claro tenía este jueves Ana en su visita a First dates.

La madrileña, nada más hacer esa afirmación fue piropeada por Carlos Sobera: "Porque tú eres muy guapa", afirmó que "lo más importante es que a mi cita le gusten los animales, porque si no lo llevamos chungo".

Pero, aunque a Fernando le gustaban, él no le gustó a Ana, y que se planteara dejar su trabajo en la construcción para "estudiar tanatopraxia y tanatoestética que es maquillaje y cuidado de los difuntos y levantamiento de cadáveres", tampoco ayudó mucho.

Durante la cena, la actriz no dejó de lanzarle indirectas al madrileño del tipo: "Sola se está muy bien" o "soy una soltera de oro", pero no se dio por enterado con ninguna de ellas de que no tenían futuro como pareja.

Al final, Fernando afirmó que tendría una segunda cita con Ana porque "me ha gustado mucho y me lo he pasado muy bien". Pero ella no quiso volver a verle, como le había ido anunciando durante la cena, porque "mi prototipo de chico es otro, tanto físicamente como de personalidad".