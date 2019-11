Pablo Motos sorprende a Dani Martín llevándole en directo a visitar el Wanda Metropolitano

Nadie se podía esperar que El hormiguero cerrara la semana a lo grande. Pero así fue, y Pablo Motos quiso que el protagonista de este jueves fuera el cantante Dani Martín.

Tras la entrevista de rigor del programa, Motos presentó la sección de El Monaguillo con los productos de Japón. Pero el propio colaborador se vio sorprendido cuando el presentador ordenó que sacarán los objetos de allí para proponerle un reto.

En el exterior, una yincana hinchable esperaba al colaborador, que tuvo 20 segundos para superarla. Al no conseguirlo, Motos le dijo: "Me has mentido, no estás preparando un Iron Man con Dani como presumes por twitter, no vas a renovar y te llevamos a la puerta de Telecinco".

Ponemos a prueba la “gran” forma física de @elmonaguillo ¡Todo es una mentira! #DaniMartínEHpic.twitter.com/bPQhX40kue — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 21, 2019

El Monaguillo, con cara de susto le pidió que "mejor déjame en un cajero que en la puerta de Telecinco", pero ambos, acompañados por Martín, se subieron a un autobús con destino, supuestamente, hacia la cadena de Fuencarral.

Tras mostrar en el autobús algunos de los tuits que el colaborador de El hormiguero había subido a redes [con retuits del cantante en algunos casos], llegaron a un aparcamiento: "Ya estamos, he pedido permiso".

Mientras Motos y Martín bajaban del vehículo, El Monaguillo se quedó dentro. Al girarse, el exvocalista de El canto del loco reconoció el lugar donde estaban, el Wanda Metropolitano, el estadio del Atlético de Madrid.

Martín, rojiblanco acérrimo, no dudó en besar el césped del estadio y a oscuras se dirigieron al centro del campo: "Nos lo han abierto para ti", señaló Motos. "Allí me siento yo con mi padre", comentó Martín señalando a la grada.

Al llegar al medio campo se encendieron los focos y el cantante afirmó que "Supongo que habrá gente que no entienda lo que siento, pero para mí el Atleti va más allá del fútbol, es un sentimiento que llevo en el estómago y que significa un montón de cosas".

En la frontal del área, Motos pidió ayuda a Koke, el capitán del Atlético de Madrid, para que les enseñara a tirar una falta. El centrocampista metió gol en el primer intento, mientras que el cantante necesitó dos para perforar la red de la portería del Metropolitano.

Al final, el presentador le agradeció al jugador y al club su ayuda para sorprender a Martín y dejarles hacer la sorpresa en el estadio.