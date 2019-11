Consultar el horóscopo de hoy: viernes 22 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 22 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Alguien te pone a prueba en una cuestión de amistad, pero vas a salir airoso porque estarás a la altura de las circunstancias. Además, no le echarás en cara nada del pasado reciente y eso te beneficia a ti. No merece la pena discutir, simplemente sigue por otro camino.

Te conviene aparcar una reunión de negocios, ya que hoy no va a salir todo lo bien que deseas a causa de ciertas circunstancias, como un retraso en la cita de esas personas. Debes de tener tiempo para conseguir tu objetivo, y no hacer las cosas con prisas.

Llega una resolución de tipo legal o relacionado con posesiones, viviendas, etc. Por fin cierras una etapa en este tema y eso te hará estar muy contento. Ojo con los “flecos” que te harán pagar cierta cantidad de dinero que no tenías presupuestada.

No te extrañe si un amigo te busca para que le hagas compañía para no enfrentarse solo o sola a un “ex”. Es cierto que no es asunto tuyo, pero no te puedes negar a apoyarle. Hazle ver la realidad y aunque esta vez le acompañes, a la siguiente debe hacerlo por él mismo.

Vas a ocuparte hoy de asuntos un tanto aburridos que no te apetecen nada. La monotonía laboral te sobrecargará bastante, pero ten en cuenta que esta noche tienes un plan estupendo con el que desconectarás mucho. Será un cierre de la semana muy divertido y un punto loco.

No te tomes tan a pecho un revés profesional. Si se trata de que bajan tus ingresos, plantéate buscar otras fuentes de ingresos con un concepto más evolucionado y moderno de los negocios. Utiliza la tecnología y aprende de quien sabe sobre estos asuntos.

Un watsap te pone en alerta de algo que no te gusta mucho sobre tu pareja. Antes de montar una escena o de discutir con ella, debes asegurarte de que todo eso es cierto. No caigas en trampas fáciles que te ponga alguien interesado en romper la relación.

No es cuestión de desconfiar de todo el mundo, pero es mejor que te asegures de lo que firmas y lo leas bien, aunque sea una pequeña factura. Pide que todo quede reflejado por escrito para no llevarte sustos después. No es oro todo lo que reluce.

El Sol entra en tu signo para rodearte de una nueva manera de enfocar muchas cosas. No te van a faltar ganas de luchar contra lo que hay a tu alrededor que no te gustan. Sentirás la energía a flor de piel y eso te llevará a poner mucha pasión en todo.

Si ves que tu solo no puedes con un trabajo, plantéate pedir ayuda o contratar a alguien aunque pierdas cierta cantidad de dinero. Lo importante es que hagas ese trabajo bien hecho para afianzar tu imagen. Después podrás ver los resultados con una sonrisa.

Tus aficiones van a ser hoy algo que hoy te va a dar mucho juego y un gran bienestar físico y mental. Si se trata de deporte, conseguirás subir un peldaño más en esos ejercicios que te has propuesto hacer. Esta meta te conviene, comprométete contigo mismo.

Las redes sociales te van a servir para conocer a algunas personas que te pueden interesar mucho y no solo desde el punto de vista de las aventuras sentimentales. Hay gente con tus mismos intereses que te ayudan a averiguar cosas o a compartir intereses y aficiones.

