Cs Haro censura "el autoritarismo y falta de transparencia" de la alcaldesa jarrera a la hora de elaborar el Presupuesto

De esta manera, continúan, "condenamos las formas del partido que actualmente gobierna en la localidad jarrera (tripartido PSOE-Partido Riojano y Podemos-Equo) y queremos dejar bien claro que no se está haciendo de forma clara la elaboración de las Cuentas".

Así, desde nuestra formación "denunciamos la manera en la que se está gestionando este tema, tan importante para el devenir de la ciudad pero con una total falta de respeto hacia la oposición".

"No sabemos los detalles del borrador porque no nos lo quieren enseñar. Y así lo dijo la propia alcaldesa tras la reunión del pasado lunes; nos emplazó hasta hoy jueves para que cada grupo presentase las propuestas oportunas pero, como queda claro, sin plazo de reacción lo que deja en evidencia su falta de transparencia".

También "remarcamos que queremos hablar de los Presupuestos pero negociando las partidas, algo que ya hemos ofrecido a hacer desde nuestra formación, dejando claro que no estamos en el no es no pero es esencial ver el anteproyecto-borrador de los presupuestos para poder valorarlo y presentar propuestas".

Una vez más, "siguen actuando de manera autoritaria, como también ocurre con el Gobierno de La Rioja, y aplicando un rodillo que mantienen desde el inicio de la Legislatura. Con todo, nos preguntamos, ¿dónde queda el diálogo, el consenso y el respeto a la oposición? En Haro, el Equipo de Gobierno está aún muy lejos de lograrlo".