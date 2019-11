Comunitat Valenciana i Catalunya aposten per coordinar l'oferta d'FP de tots dos territoris

Segons ha explicat Marzà davant els mitjans, ha sigut una jornada de treball "molt positiva i fructífera" i han concretat com han treballat aquests últims anys i quals són les dificultats i les qüestions positives que fan i que comparteixen, "amb la finalitat de poder compaginar i coordinar, per exemple, l'oferta de Formació Professional".

Marzà ha aclarit que la idea és veure com es coordinen "per a oferir i que persones que de forma habitual estan estudiant tant en un territori com en un altre puguen tindre coordinada eixa Formació Professional".

"L'FP és més que necessària i la portem treballant durant molt de temps, i és una de les qüestions en les quals hem volgut posar especial èmfasi en aquesta legislatura", ha apuntat el conseller, qui ha destacat que "eixa coordinació amb la resta de territoris per a poder desenvolupar i ser més eficients també a l'hora de gestionar i poder donar una millor resposta a les necessitats del territori és especialment necessària".

Per açò, ha subratllat que, a través de la Mesa del Sénia, volien poder desenvolupar la coordinació de l'FP. "La idea és que l'oferta puga estar coordinada i que no dupliquem oferta a un costat i un altre, quan estem a molt pocs quilòmetres i els estudiants d'un costat i de l'altre poden compartir l'oferta".

Per tant, ha destacat que el que es pretén és que allò que ja s'està oferint a Catalunya o a la Comunitat Valenciana puga ser coordinat i "no es repetisquen estudis que no tenen una demanda social o del sector productiu duplicada", com -ha reconegut- és possible que s'estiga fent en l'actualitat, i al contrari, que es puguen aprofitar eixes ofertes que ja existeixen en els dos territoris i que es puga ser més "eficients".

PROPOSTES CONJUNTES

Per la seua banda, Josep Bargalló ha explicat les reflexions que ha compartit amb Marzà. "Si la Mesa del Sénia reuneix ajuntaments de tres comunitats autònomes que fan propostes conjuntes d'infraestructures o d'equilibri territorial, nosaltres hem de ser capaços d'unir-nos i fer propostes conjuntes de planificació en FP", ha afegit.

"Tenim en la comarca del Montsià estudis agraris, de nàutica i marítims que tindran una demanda de llocs de treball també en l'altre costat, i el lògic seria que no doblem esforços, sinó que ens ajuntem i puguem posar uns estudis que servisquen més al territori", ha dit.

Així mateix, Bargalló ha explicat que si l'alumnat de Secundària d'Alcanar entén que la seua zona d'oci és Vinaròs, doncs també ha d'entendre que hi haja una oferta d'FP que estiga a Vinaròs i no estiga a Alcanar "i que la pot fer amb tota normalitat i al revés". "El que no podem és tindre una oferta igual a un costat que a l'altre que es facen competència, quan el que necessitem és que els sectors productius tinguen un suport de l'administració amb una bona FP i ho hem de fer de la mà", ha conclòs.