València inicia el canvi d'enllumenat en cinc zones i la il·luminació sota els ponts del Jardí del Túria

La il·luminació dels carrers de València serà, en un període aproximat de tres mesos, més eficient i arribarà a nous punts de la ciutat. L'Ajuntament ha anunciat l'inici del canvi d'enllumenat en cinc zones que engloben barris o grups de carrers i il·luminarà per primera vegada la part inferior de tots els ponts del Jardí del Túria.

Segons ha explicat aquest dijous la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, el conjunt de l'actuació, que començarà d'ací a uns dies, té un pressupost global de 1,45 milions d'euros i correspon a dos processos participatius aprovats en l'edició de 2017 dels pressupostos participatius DecidimVLC.

Consistirà principalment en el canvi de les lluminàries a tecnologia LED, la millora de la calidesa de la llum i en la substitució dels anomenats “fanals de carreteres” per altres més baixos i per tant menys intrusius a les cases. El pla, impulsat per l'actual vicealcalde i anterior responsable d'Enllumenat, Sergi Campillo, va ser aprovat fa quasi un any per la Junta de Govern local i, després del seu recorregut administratiu, comença a executar-se ara.

Les dues propostes s'han agrupat en sis lots. El primer es refereix a l'actuació en Tres Forques-Camí Nou de Picanya, on se substituiran els bàculs de carretera existents per 65 columnes de 7 metres d'altura, més 25 columnes de quatre metres en les voreres i s'instal·laran en total 120 lluminàries LED d'última generació. Els carrers beneficiats seran Fra Junípero Serra, Verge del Cap, José María Mortes Lerma i Torrent. En el Camí Nou de Picanya, es renovaran 39 fanals de carretera i, amb les millores aconseguides en la licitació, es renovarà la il·luminació del carrer Fontanars, en el tram entre Arxiduc Carles i Tres Forques amb columnes de set metres.

En la zona de Malilla-Quatre Carreres, es millorarà l'eficiència energètica en 445 fanals model Ferran VII amb el canvi a LED en el primer barri, i es renovaran 37 bàculs de carretera en l'avinguda Amado Granell. Amb les millores d'aquest lot, s'actuarà en un tram de l'avinguda Germans Maristes i en un altre del carrer Severiano Goig.

El projecte inclou, també, diferents actuacions en diversos carrers, sobretot de barris de la zona nord, com a l'Alguer, Germans Fabrilo, Pare Barranco, Dolores Marqués, Pobla de Farnals i fins i tot en andanes de la línia 4 del tramvia en Florista, Montdúver i Periodista Llorente, entre altres.

Una de les intervencions més destacades es produirà en el barri de Torrefiel, on, després de les queixes d'associacions veïnals per la baixa sensació lumínica, es milloraran les prestacions de 391 lluminàries, que seran substituïdes per tecnologia LED més càlida d'última generació. D'altra banda, al carrer Carolina Álvarez s'instal·laran 43 nous fanals del model Avinguda i es transformaran altres 25 del model Ferran VII.

En l'Olivereta, es procedirà a la millora de l'eficiència energètica de 876 fanals, que passaran a ser de LED, mentre que les millores aconseguides en la licitació permetran completar aquest barri, així com el passatge de Santa María Micaela i el carrer Horticultor Corset, instal·lant en total 1.024 punts de llum.

La segona gran actuació d'aquest projecte consisteix en la dotació d'enllumenat a la part inferior de tots els ponts de l'antic llit del riu Túria, que s'il·luminaran amb receptors de font lluminosa LED i, a més, estaran dotats amb dispositius de telegestió. De la mateixa manera, es millorarà la il·luminació dels accessos i corredors amb la instal·lació de 505 llums.

Segons Notario, una vegada executat el pla, continuaran quedant "molts" fanals de carretera a la ciutat de València, però "la prioritat" per al Consistori era "canviar les lluminàries" a la recerca de l'eficiència energètica i l'estalvi de costos. "Les anirem canviant" en posteriors actuacions, ha afegit.

Aquesta mesura, que suposarà un estalvi per a les arques municipals de 195.833 euros anuals, s'engloba en el pla global iniciat per l'Ajuntament en 2015, que va incloure l'apagat selectiu de 5.000 punts de llum redundants en 2015 per a reduir l’“alta contaminació lumínica” de la ciutat i busca millorar l'eficiència energètica. En l'actualitat, València compta amb 107.000 lluminàries. A més, aquests canvis han suposat que la factura de la llum del Consistori haja baixat un 54%, des dels 13,3 milions d'euros de 2010 als 6,19 milions en 2018.

Característiques tècniques

Les noves lluminàries ofereixen una tonalitat de llum LED més càlida, un component reduït de llum blava i una temperatura de color de 2.700 ºK. De la mateixa manera, s'ha buscat una elevada reproducció cromàtica dels colors, amb un índex IRC 80, el més alt dels que normalment s'utilitzen en l'enllumenat públic. A més, tots els fanals emprats emeten la llum exclusivament cap a baix, la qual cosa permet no molestar als veïns dels primers pisos, més pròxims a les lluminàries, i no es malgasta llum cap amunt.