Podemos critica la "hipocresía" de PSOE e IU por firmar iniciativas junto a Vox

Palacios, a preguntas de Europa Press, hacía así referencia a una reciente proposición no de ley para apoyar el proyecto 'Asturias, capital de la poesía', que lleva la firma conjunta de todos los grupos del parlamento asturiano, excepto Podemos.

El diputado de la formación morada, no ha entrado en el contenido de la iniciativa y ha explicado que fijarán la posición en el pleno de la próxima semana. No obstante, ha dicho que desde Podemos no van a "jugar a la hipocresía" ni van a "engañar" a los ciudadanos. Por ello, no piensan firmar junto a Vox ninguna iniciativa, dado que sus principios son "radicalmente diferentes".

Lo contrario, según Palacios, es la postura de PSOE o IU, que "no tienen problemas en firmar" o que "incluso son capaces de cambiar el reglamento de la Cámara para que Vox cuente con un grupo propio y gane en visibilidad con tan solo dos diputados". "Nosotros somos coherentes, en ese juego no vamos a entrar", ha insistido.

Palacios no cuestiona que Vox esté en el parlamento asturiano. "La gente ha votado y así lo ha decidido, pero lo que no vamos a hacer es renunciar a nuestros principios y estampar nuestra firma en propuestas junto a ellos, porque representan todo lo contrario de lo que pensamos", ha señalado. La postura de Podemos en este asunto, ha añadido, es "firme".