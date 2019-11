El servicio de Netflix, caído en zonas de Europa, EE UU y Asia

El servicio de Netflix está caído desde el mediodía de este jueves en zonas de Europa, EE UU y Asia, según han confirmado varios medios y la propia plataforma de streaming.

Alrededor de las dos de la tarde (hora local), se han empezado a registrar los primeros fallos, que actualmente están tratando de ser solucionados para que los usuarios puedan disfrutar del contenido.

También Down Detector ha confirmado la caída de Netflix, tal y como puede observarse en sus gráficos, donde el 67% asegura que no puede ver los vídeos, el 31% no es capaz de iniciar sesión, y el 2% restante tiene problemas en el sitio web.

Otros medios, como Independent, también informan de la caída que ha tenido lugar este jueves: el acceso está bloqueado, donde, en la mayoría de los casos, el mensaje "ui 800 3", impide que los usuarios puedan utilizar la plataforma con total normalidad. En otros casos, salía el mensaje "¡Oops, something went wrong!", con la misma situación: bloqueo que, por el momento, permanece a la espera de una solución.