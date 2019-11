PP se suma a Cs para pedir cheques de formación para desempleados y PSOE se opone: "No mejora nada"

El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha sido el encargado de defender la proposición no de ley de su Grupo sobre el sistema de Formación Profesional para el Empleo. Sobre este sistema, ha reparado que el dinero público se pone "en manos de intermediarios" para gestionarlo, estrategia que "ya ha dado muestras" de que pueden provocar que se incurra en fraude, como ha ocurrido en Andalucía.

Ha recordado el diputado que tras un acuerdo entre PP y Cs a nivel nacional ahora se puede plantear alternativa en las comunidades autónomas de manera que las administraciones regionales pueden optar por financiación de estos cursos con un cheque de formación".

Ciudadanos defiende esta opción de cheque de formación, modelo con el que "se garantiza el derecho individual de cada desempleado a formarse, a decidir en qué se quiere formar y a decidir quién quiere que le forme", mientras que el sistema tradicional no garantiza estos derechos.

El parlamentario ha pedido a PSOE y PP "valentía" para que "las cosas cambien", para lo que "no hay que hacer siempre lo mismo".

"Si queremos una región con empresas más competitivas necesitamos reformas como este cheque de formación", ha insistido el diputado toledano.

La propuesta de resolución de Ciudadanos pide expresamente instar al Gobierno regional a proceder, tras consultar con agentes sociales, a la implantación urgente del sistema de estos cheques para "posibilitar que a través de esta modalidad los desempleados puedan elegir directamente, con la asistencia en su caso de servicios de orientación, los cursos de formación que más se adapten a su perfil de empleabilidad".

PP COMPARTE LA INICIATIVA

El diputado del PP Miguel Ángel Rodríguez se ha sumado a esta proposición no de ley impulsada por Ciudadanos y ha pedido a la consejera de Empresas, Economía y Empleo, Patricia Franco, que "mueva ficha" al respecto.

Según ha dicho el parlamentario 'popular', la normativa al respecto a nivel nacional nace del consenso entre PP y Cs dentro de las medidas acordadas en el último pacto de investidura de Mariano Rajoy. "Ya ven que el PP pacta para la investidura puntos programáticos, no como el PSOE".

El diputado ciudadrealeño ha preguntado a Patricia Franco sobre la nueva Dirección General de Formación Profesional y por su funcionamiento. "Esperemos que no se haya creado para contratar más asesores, sino para dar soluciones a la Formación Profesional por el empleo".

También ha querido aprovechar para urgir al Gobierno a explicar cómo será su estrategia de cara a 2020, al tiempo que ha pedido "control" en este sistema tras lo conocido en Andalucía.

PSOE RECHAZA LA PROPUESTA Y PROVOCA LA CRÍTICA DE CS

De su lado, el diputado socialista Antonio Sánchez ha hablado en nombre de su Grupo Parlamentario para poner en valor los avances realizados en la pasada legislatura con el Gobierno de García-Page en materia de FP Dual como alternativa a la propuesta de Cs.

Ha dicho al respecto de este programa que "está creando una sólida red de ciclos" y es "una apuesta segura para mejorar la empleabilidad en Castilla-La Mancha".

"La herramienta que proponen no mejora la empleabilidad de los desempleados. Es necesaria una buena oferta en el territorio y una administración preocupada", ha esgrimido el parlamentario albaceteño. Insistía igualmente en que la reducción del desempleo es síntoma de que la gestión en esta área está dando resultados.

En todo caso, el PSOE "no se cierra en banda", si bien ha dicho que este sistema genera "dudas" y no ha funcionado en otros países europeos. "No estamos convencidos de que la decisión individual vaya a ser incorrecta, pero contando con el apoyo de administración, sindicatos y empresarios, seguro que se pueden encontrar itinerarios más adecuados.

David Muñoz ha vuelto a tomar la palabra para criticar que el PSOE no acepte la propuesta y ha intentado buscar el necesario voto positivo de los socialistas asegurando que si la iniciativa provocara casos de corrupción como en Andalucía, la propia formación naranja "tomaría medidas". "El sistema actual de formación de desempleados "está anquilosado" según el diputado.