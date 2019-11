Mar Torres, la novia de Froilán, se harta y manda un mensaje a todos sus 'haters'

La popularidad en Instagram es directamente proporcional al número de haters. Y de ello ha sido consciente la novia de Froilán de Marichalar y Borbón, Mar Torres, quien, desde que abriese al público su cuenta ha visto cómo los seguidores se le han multiplicado hasta los 15.000 y, con ellos, han aparecido numerosos usuarios con ganas de hacérselo pasar mal.

Tal ha debido ser el aluvión de críticas e insultos recibido que la nieta del propietario de El Pozo ha decidido mandar, a través de stories, un contundente mensaje de repulsa a los haters.

"De verdad, en vez de estar diciendo tanto comentario negativo y estar fijándoos tanto en mí, ¿por qué no os fijáis más en vosotros?", ha comenzado su alegato –aún disponible en Instagram cuando se ha publicado la noticia–.

"Creo que os hace más falta, que seguro que tenéis muchos problemas en vuestra vida. Hacéoslo mirar, de verdad, porque realmente tenéis un problema muy grande", concluía el tenso mensaje de Mar Torres.

Los motivos de su ‘story’

De los ataques infundados que está recibiendo, sirve de ejemplola última fotografía que ha subido la joven a su cuenta de Instagram, hablando del próximo retoque estético que se va a hacer. "La próxima semana me voy a realizar mi cirugía de bichectomia, una simple intervención para marcar pómulo y estilizar el rostro", ha escrito junto a una foto suya en el escaparate del centro médico.

A los pocos minutos de su publicación ya se han podido leer comentarios del estilo de "que se trasplante el celebro"; "el Froilán se va a poner tibio de goma" o "seguro que tu lugar favorito es Silicon Valley" han sido algunos de los más ofensivos. Sin embargo, la gran mayoría de los haters la han acusado de haber hecho pública su operación por una supuesta filtración.

Torres no ha dudado bajar al ruedo y ha decidido contestar a algunos de los comentarios con ataques tan frontales como los suyos. "Hay que ver tu foto.... ¡¡¡Vaya!!!! Tú no te has tocado la cara, a ti te ha picado una avispa", o un irónico "se te ve", a una usuaria que aseguraba no necesitar retoques, han sido las dos respuestas que se pueden ver en la publicación.

No obstante, también hay que destacar que han sido muchos los seguidores que la han defendido en esta ocasión, asegurando que ella es libre de someterse a las operaciones que quiera si eso le hace sentirse más cómoda y guapa.