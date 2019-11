La Generalitat estará en la Cumbre del Clima en Madrid y organizará actos paralelos en la Comunitat

Así lo ha afirmado la secretaria autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Paula Tuzón, en su comparecencia en Les Corts para informar sobre el desarrollo de la Estrategia Valenciana contra el Cambio Climático y la tramitación de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Ha explicado que la elaboración de la estrategia arrancó en 2017 y aglutina 88 medidas concretas con indicadores de seguimiento. Fue asumida por el Consell en marzo de este año y será aprobada "en breve", siendo "una antesala" de la Ley de Cambio Climático.

La secretaria autonómica ha detallado que esas medidas se pueden agrupar en tres ejes fundamentales: 50 destinadas a la mitigación del cambio climático, 31 de adaptación y 7 transversales, que abordan desde la investigación hasta la educación y sensibilización social.

En este caso, ha dicho, "el orden importa", porque aún se está a tiempo de poder mitigar la emergencia climática e igual dentro de 20 años ya no es posible. Una vez esto ocurra, ha dicho, hay que prever la adaptación a las consecuencias irreversibles, como las grandes sequías o las lluvias torrenciales.

Tuzón ha repasado en la comisión algunas de las medidas previstas para reducir la huella de carbono, la apuesta por las energías limpias, la gestión de residuos, la respuesta a las emergencias, la eficiencia en la ganadería y agricultura, el transporte o el uso del suelo.

Ha destacado que la primera que debe actuar es la administración pública, que representa el 15% del PIB y que, por ejemplo, "ya ha introducido criterios medioambientales en los pliegos de contratación".

Respecto a la futura ley, la responsable ha indicado que se ha acabado la consulta pública previa y ahora se celebrarán reuniones de expertos sectoriales para abordar aspectos como la energía, la transformación del urbanismo, la fiscalidad y los sectores productivos. Espera que de ese trabajo el primer trimestre de 2020 pueda haber ya un documento sobre el que trabajar para elaborar el anteproyecto de ley. "Entre año y año y medio podemos tener esta cuestión resuelta", ha apuntado.

Ha avanzado que quieren que en la nueva ley esté contemplado que los ayuntamientos tengan que elaborar sus planes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Tuzón ha señalado que la situación actual es "alarmante" y "es una lástima que se pierda el tiempo en justificar" la propia existencia del cambio climático. El negacionismo, ha subrayado, "tendría que quedar fuera de las discusiones políticas" porque si bien en la historia siempre se han sucedido los cambios climáticos, "nunca tan rápido" como ahora.

Además, ha indicado que igual que la ciudadanía asumió en su momento la transición tecnológica "y no ha pasado nada", también hay que hacer posible la transición ecológica "sin que suponga una crisis mundial, al contrario, precisamente para evitar una crisis mundial".

Respecto a la Cumbre del Clima de Madrid, además de confirmar que el Ministerio de Transición Ecológica ha invitado a las comunidades y su conselleria estará presente y organizará actos paralelos, ha mostrado su esperanza en que la sociedad civil "aproveche" ese encuentro porque al final las consellerias que intentan implementar políticas contra el cambio climático "necesitan" de esos movimientos sociales.

REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS

Por otra parte, en la misma sesión de la comisión se ha rechazado una iniciativa de Cs que instaba a poner en marcha un plan urgente para eliminar el plástico del Mediterráneo, que ha sido apoyada por PP y Vox pero rechazada por los tres grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem).

En concreto, se proponía instar al Consell a poner en marcha una campaña de prevención y concienciación sobre la buena gestión de residuos plásticos y la prevención de la contaminación en el Mediterráneo, además de garantizar la gestión eficaz de los servicios de autorización, inspección y sanción, así como agilizar y simplificar los trámites documentales y administrativos para la obtención de licencias y autorizaciones de nuevas empresas y plantas de reciclaje.

También defendía el aumento de cursos formativos y mejoras en la formación de la gestión de residuos en todos los puestos de trabajo (desde operarios hasta mandos superiores) y la ampliación de titulaciones de formación profesional para la rama del sector del plástico e instar al Consell a que refuerce el control y tome medidas en las instalaciones portuarias para garantizar que los residuos plásticos (y no plásticos) generados en barcos o recogidos en el mar se devuelvan a tierra para su adecuada gestión y posterior reciclaje.

El diputado de la formación naranja Eduardo del Pozo ha defendido la necesidad de tomar medidas ante la "preocupante" situación en el Mediterráneo, donde el 95% de los residuos son plásticos: "El medio ambiente nos exige grandes pactos; no es suficiente lo que estamos haciendo, hagamos más, salvemos al Mediterráneo del plástico".

Beatriu Gascó (UP) ha rechazado esta propuesta porque "se queda en la superficie" y "no aborda el problema de fondo", al centrarse solo en la sociedad y no en el origen, que es "que se produce una cantidad de plástico exagerada". También ha apuntado que más allá de sensibilizar debe haber sanciones para fomentar el reciclado.

Desde Compromís, Graciela Ferrer ha señalado que pese a compartir la preocupación, lo que plantea Cs es "completamente insuficiente y no hay ningún cuestionamiento del modelo de producción y consumo", como tampoco se apela a la "responsabilidad de los productores en relación con los residuos que generan".

David Calvo (PSPV) ha indicado que no la apoyarían "no por falta de ganas" por el tema que se trata, sino porque aunque les gusta "la música", no así la letra, que "no es la correcta".

El diputado de Vox José Luis Aguirre ha mostrado su apoyo a estas "medidas paliativas" para encontrar una solución "a los plásticos que ya están ahí" y ha defendido la necesidad de realizar inspecciones en las instalaciones dedicadas al reciclaje.

Desde el PP, la diputada Elisa Díaz se ha mostrado "impactada" por el no del Botànic a una iniciativa que hace "propuestas muy concretas que pueden ser el inicio de algo" aunque se consideren insuficientes.