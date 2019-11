Nacho Guerreros se pone en la piel de un transexual en 'Juguetes Rotos', una gran reflexión sobre la identidad de género

Así lo ha expresado este jueves el propio actor quien ha acudido a Logroño para presentar la obra que se representará mañana a partir de las 20,30 horas. "Estoy muy orgulloso de venir a mi tierra y de poder actuar en este teatro, por fin me quito esta espina, porque muchos de mis compañeros coinciden en decir que es una de las plazas más importantes para representar pero, también, como ciudad porque se sienten muy bien acogidos en Logroño", ha indicado Guerreros.

Con ese "orgullo", el actor riojano representará -junto al actor Kike Guaza- 'Juguetes Rotos' que, como ha explicado, está centrado en las décadas de los 60 y 70, como contrapunto con el presente, y narra la historia de Mario, un transexual que, en un contexto sumamente adverso como es la España franquista, "recibe una llamada que le cambiará la vida para siempre".

Una obra "a base de 'flashbacks'", como ha explicado Guerreros, que permitirá al espectador "viajar a la infancia del personaje principal, a su casa, a su pueblo... y ser testigos de recuerdos para reconstruir una vida marcada por la dualidad pues Mario, que pertenece a una familia conservadora de un pueblo rural, nació niño pero se siente niña".

El actor riojano ha explicado que Mario "vive encerrado en una jaula, ni siquiera en soledad se siente libre" a pesar de que "todos creen lo contrario".

Así, ha continuado, "vive encerrado en una vida que no quiere, en un cuerpo que pide cambios, en una sociedad que aún no está preparada para muchas cosas y que, por eso, crea demasiados juguetes rotos que no sabe reparar".

Guerreros ha explicado que esta obra comenzó siendo un monólogo hasta que "tuve la suerte" de coincidir con el actor Kike Guaza. "Entre los dos comenzamos a improvisar y le dije a mi directora Carolina Román que deberíamos ir más allá y hacer una función y así fue".

La obra está construida sobre dos pilares. El trabajo de Guerreros que casi sin abandonar el escenario durante toda la función va presentando la transformación progresiva de Mario, con sus dudas y anhelos y el de Kike Guaza, que interpreta a diferentes personajes en el entorno del protagonista, entre ellos a Dorín, una artista transexual admiradora de las grandes 'vedettes' del París de la época. Entre ambos tejen breves episodios en una vida de ficción que se nutre también de historias y relatos de varias personas reales.

Nacho Guerreros se mete así en la piel de Mario y ha querido responder a aquellos que consideran que, para realizar un papel de transexual "se debería primar esa condición". Para el actor riojano esto es "una tontería" porque, entonces, "por esa regla de tres para interpretar a un asesino deberías haber matado".

Así, ha continuado, "Twitter ha hecho mucho daño en muchas cosas y ésta es una de ellas. No hay que llevarlo más allá, un actor tiene que interpretar todo tipo de personas porque eso es para lo que estamos".

La representación de 'Juguetes Rotos' tendrá una duración de, aproximadamente, una hora y veinte minutos y no tendrá entreacto. Las localidades se pueden adquirir en la página del teatro bretón