Ribó desvincula de nuevo a su cuñado de la EMT: "Ningún familiar mío ha cobrado o emitido ninguna factura"

"Lo que digo y lo reitero es que ningún familiar mío ha cobrado nada de la EMT ni ha emitido ninguna factura por ningún servicio a la EMT. Es una cosa que reitero de una manera clara y rotunda", ha afirmado Ribó.

El primer edil se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar ante el Ayuntamiento la mesa instalada por afectados de espina bífida, preguntado por las acusaciones del grupo municipal del PP, que le acusa de haber mentido en el último pleno ordinario por decir que no había vinculación entre el secretario asesor del consejo asesor de la EMT, que dejó este miércoles su cargo, y su cuñado.

"Ningún familiar mío ha cobrado ni del Ayuntamiento ni de la EMT por ningún servicio ni ha emitido ninguna factura", ha repetido el alcalde. Tras ello, ha afirmado que esto es algo que "no puede decir todo el mundo" porque "hay partidos que han nombrado a una hermana como asesora", en alusión a la portavoz del PP, María José Catalá y al nombramiento de su hermana como asesora de este grupo municipal.

"En este Ayuntamiento hay una asesora que cobra mensualmente que es hermana de la portavoz del PP. Eso sí que es enchufismo", ha agregado Joan Ribó preguntado también por críticas de la oposición en el consistorio que apuntan que la EMT ha sido una "agencia de colocación" y de "enchufismo".

"Respondo lo que he dicho antes. Si ningún familiar mío ha cobrado ni ha hecho ningún trabajo lo del enchufismo solo se puede intentar con eso de que todos somos iguales", ha manifestado el primer edil. Asimismo, preguntado por si mantiene la idea de que su cuñado no ha sido ni es socio de la firma SMT, vinculada al dimitido secretario asesor de la EMT, ha insistido en la "idea" de que "ningún familiar" suyo "ha cobrado ni ha emitido ninguna factura de la EMT". "Mi cuñado no", ha expuesto.

"Reitero lo que dije", ha apuntado, al tiempo que ha señalado que no entra en "las relaciones de socios de empresas" y ha dicho que ese "no es un asunto" suyo ni que le interese "demasiado". "Lo que reiterado es que ningún familiar mío ha cobrado, cosa que no pueden hacer todos los partidos". "Algún partido tiene una asesora hermana -de la portavoz-, que cobra todos los meses del Ayuntamiento", ha insistido.

"POR MOTIVOS PERSONALES"

Asimismo, respecto a si considera que se deben producir más dimisiones en la Empresa Municipal de Transportes además de la del secretario del consejo de administración, Joan Ribó ha asegurado que esta se ha producido "por motivos personales" y ha defendido el modo en el que este asesor fue nombrado.

"Lo que tengo que decir es que se ha producido una dimisión por motivos personales. Esta persona estuvo contratada, como está acreditado por un informe de la abogacía del Ayuntamiento, de una forma absolutamente legal como habían estado -siendo- contratados -los secretarios del consejo- desde 1991 por parte del PP", ha declarado.

Ribó ha expuesto tras ello que la intención del consistorio es, como se acordó recientemente en sesión plenaria, cambiar este modo de designación de los secretarios de la EMT para que el cargo lo desempeñen "un alto funcionario".

"Vamos a trabajar para que la secretaría, no la secretaría asesoría, la secretaría exclusivamente, sea gestionada por un alto funcionario del Ayuntamiento, como se hizo hace unos años en Mercavalencia, que pasó a un secretario municipal", ha manifestado.

NUEVO PLENO EXTRAORDINARIO

Por otro lado, preguntado por la fecha en la que convocará el pleno extraordinario que a instancias del PP solicitará la oposición para que hable de la relación de su cuñado con el que ha sido secretario asesor del consejo de administración de la EMT, Ribó ha indicado que para ello debe primero recibir esa solicitud y ha afirmado que eso no se ha producido aún.

No obstante, el alcalde de València ha resaltado que cuando le llegue la petición convocará la sesión porque solicitarla es un "derecho" de los grupos de la oposición.

"Para convocar un pleno primero se tiene que pedir que se convoque el pleno. Esta mañana no se había pedido. Yo convocaré los plenos que oficialmente se pidan por parte de la oposición. La oposición tiene derecho a convocar tres plenos extraordinarios al año con un tercio de las firmas. Esta mañana no habían llegado, cuando lleguen tengo quince días para convocarlo. Lo estudiaré en su momento", ha explicado.