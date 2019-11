PP mantiene su enmienda a la ley de Economía Circular por "poco ambiciosa" y Junta le acusa de falta de trabajo

Primero era Escudero quien abría el debate para defender ante la enmienda a la totalidad del PP su Proyecto de Ley, una norma que nace con la intención de tener "un cielo limpio, una tierra sana y un futuro mejor", y ese es el "espíritu" que ha pedido que presida el debate.

Ha puesto el acento en los 17 objetivos de la Agenda 2030, una de las "tareas" de esta ley, tras lo que ha reparado especialmente en el objetivo número 4, "el de que hay que transitar a una industria de la innovación"; o el número 12, "que apela a una producción y consumo responsables".

La ley de Economía Circular pretende igualmente "servir como palanca para que ese concepto de sostenibilidad impregne la acción del Gobierno de manera transversal", así como "responder a los retos de emergencia climática y responder desde la transición energética y la conservación de la biodiversidad".

"No podemos dar respuesta a estos desafíos si no nos dotamos de la normativa adecuada y de una estrategia para llevarla a cabo", ha dicho Escudero, quien apunta al potencial de creación de "empleos verdes" que puede verse favorecida con este texto. "No podemos dejar que se nos vaya el tren del desarrollo ni el tren de la sostenibilidad".

El Gobierno regional, ha dicho Escudero, comparte la "filosofía" de la Economía Circular y los principios de "reutilización y reciclaje", por lo que ha pedido al PP que "reconsidere" su postura y retire la enmienda a la totalidad, lo que sería "un gesto para los hombres y mujeres de esta tierra".

Esta enmienda a la totalidad "no perjudica ni al consejero, ni al Gobierno ni a García-Page", sino "al conjunto de la sociedad y a los actores que han participado en la elaboración de esta ley, además de al medioambiente".

PP LAMENTA LA FALTA DE CONSENSO

La encargada de fijar postura por parte del PP para defender la enmienda a la totalidad ha sido Gema Guerrero, quien no duda de que la Economía Circular "ofrece nuevas oportunidades de negocio y generaría empleo", pero ha tachado de "broma" la ley presentada.

"Son ocho folios, muy breves, en los que sí colocan una tasa" que tendrán que pagar las empresas por depositar residuos en vertedero, ha dicho. "Es una ley poco ambiciosa, sin consensuar y poco participativa, con la que empiezan la casa por el tejado", ha criticado la parlamentaria 'popular'.

Esta ley debería haber contado "con los informes técnicos necesarios de instituciones y organismos competentes en la materia", pero con este formato lo que plantea el Ejecutivo es "el mundo al revés".

Ha insistido en que para que las cosas sean "eficaces" hay que "ordenarlas", pero con este proyecto de ley el Gobierno solo pretende "cumplir con la normativa europea" trasladando "el marrón" de la gestión de residuos a las empresas que quieran hacer negocio con ellos.

Guerrero ha añadido que la mayoría de los empresarios "carecen de medios normativos, tecnológicos y económicos" para afrontar los desafíos de la Economía Circular, y esta ley "no da respuesta a esas preguntas".

Por ello, pide "compromiso real" a la Consejería de José Luis Escudero para "eliminar obstáculos burocráticos" a las empresas. "La Economía Circular necesita de todos para allanar el camino a la transición a una economía sostenible que abra nuevas oportunidades", ha dicho.

Por último, la diputada ha pedido un "grupo de trabajo" para que el PP pueda aportar trabajo, extremo al que el consejero ha respondido en su última intervención recordándole que fue el 3 de octubre cuando el anteproyecto de ley salió a exposición pública y los 'populares' "no aportaron nada".

CS VE LA LEY "MUY GENERALISTA"

El diputado de Cs Alejandro Ruiz ha compartido con la diputada del PP la "insuficiencia" de esta ley, si bien ha querido resaltar el carácter "positivo" de empezar a dar pasos en materia de Economía Circular.

Tras lamentar que el Gobierno de García-Page "abusa del titular fácil" con medidas como esta ley, ha dicho que la sociedad actual "es de consumo", por lo que para mantener este sistema económico hay que empezar a legislar al respecto.

La obsolescencia programada de la tecnología es otro extremo que Alejandro Ruiz ha puesto de manifiesto como "reto de la sociedad", aseverando que los residuos de esta tecnología generada en el Hemisferio Norte, "acaba en el Hemisferio Sur".

"Vamos a dejar un planeta peor a nuestros descendientes del que nosotros hemos heredado", ha alertado el parlamentario alcarreño, por lo que ha urgido a establecer mecanismos que fomenten a economía circular.

Ciudadanos propone que se penalice "mucho más a aquellas empresas o particulares que incumplan con el residuo", ya que una buena gestión de este residuo "es clave". Para ello, sugiere ayudar a la puesta en marcha de empresas de reciclaje sin dejar de ser "estrictos" con aquellas empresas que no lo hacen bien.

Ruiz ha pedido dar "un voto de confianza" a Escudero, aunque ha aprovechado para reclamar más dotación presupuestaria para su departamento.

PSOE CELEBRA EL "CARÁCTER TRANSVERSAL" DE LA NORMA

Del lado del Grupo Parlamentario Socialista, el diputado hellinero Julián Martínez ha lamentado la postura del PP por su negativa a retirar la enmienda.

Ha defendido el "carácter transversal" de la ley, que "trata de incidir en que el resto de administraciones se sumen a esta línea y aumente la concienciación y sensibilización de la sociedad".

La norma además "cumple con los compromisos de García-Page", y más allá, "ha contado con bastantes consultas públicas" para su puesta en marcha.

Sobre la acusación del PP de que la ley es solo "una declaración de intenciones", ha replicado que esta ley "será agradecida por los ciudadanos", por lo que ha reclamado "unanimidad".

"Se entiende el mensaje de la ley, tienen una oportunidad de participar en ella, pero no se entiende cómo debatimos una ley que ustedes enmiendan a la totalidad y no presentan enmiendas parciales", ha dicho Martínez, quien ha preguntado a la bancada 'popular' si no presentan propuestas parciales por "inoperancia".

ESCUDERO CIERRA EL DEBATE

Para concluir el debate, Escudero ha retomado la palabra para acusar de "poco trabajo" al Grupo Popular, que presenta esta enmienda a la totalidad "sin presentar ninguna parcial".

"Si tan mala es podrían haber trabajado un poquito más presentando enmiendas parciales", ha dicho, recordando que "muchas entidades han estado trabajando en esta norma".

Ha culminado lamentando la "facilidad" con la que el PP "cambia de criterio". "No es una ley poco ambiciosa y sin consensuar. Desde octubre de 2017 se ha enfrentado a varios procesos, al Consejo Asesor del Medio Ambiente tres veces, cuenta con informes de impacto de género y tiene una memoria económica, además de un borrador previo e informes preceptivos del Consejo Consultivo tras haber estado expuesto a información pública", ha zanjado.

Tras el debate, la votación de la enmienda a la totalidad del PP queda pospuesta hasta que finalice el pleno, aunque previsiblemente será rechazada por los votos de PSOE y Cs.