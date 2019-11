Lladró planteja prorrogar l'ERTO vigent més enllà de març del 2020 en dos de les seues empreses

Aquest expedient temporal suposaria noves "reduccions de jornada" en aquestes dos companyies amb l'objectiu d'ajustar la producció fins que Lladró supere l'actual situació conjuntural que travessa i "prenga impuls", segons han explicat a Europa Press fonts de la companyia.

La intenció d'obrir el diàleg va ser comunicada aquest dimecres als sindicats, que ara tenen set dies per a constituir la taula negociadora que es preveu que puga reunir-se amb la direcció a finals de la setmana vinent.

Cal recordar que el grup, propietat del fons inversor PHI Industrial des del 2017, va iniciar l'ERTO encara vigent el 19 d'octubre del 2018. Es tracta d'un expedient que afecta un total 270 treballadors -de les empreses de 'Porsa', 'Arte y Porcelanas' i 'Daisa'-, i d'aplicació durant 123 dies, en un període de 18 mesos, fins a març del 2020.

Quan es va prendre la decisió de portar avant l'ERTO, sense aconseguir acord en el període de consultes, la companyia va justificar la necessitat d'aquesta "flexibilització temporal de la producció" per a "aconseguir el progrés necessari que porte al creixement de les vendes" i apuntava que "causes econòmiques i productives" feien "imprescindible" la mesura per a "no incrementar els nivells d'estoc i acompassar l'oferta a la demanda".

Al seu torn, assegurava que aquests "ajustos" aniran "de la mà de la inversió en creativitat, màrqueting, obertura de nous canals i desenvolupament de noves línies de producte amb clara aposta per la diversificació".

L'objectiu, assenyalava la companyia ceràmica, és "continuar apostant per un projecte empresarial que contribueix significativament a l'economia" i en el qual participen més de 600 empleats, "per una firma que preserva el treball artesanal i la tradició sense renunciar a l'avantguarda, garant imprescindible de sostenibilitat i creixement".

Es dona la circumstància que enguany, al maig del 2019, Lladró va escometre a més un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que va afectar 76 treballadors de les quatre empreses del grup. Va haver-hi acord en tres d'elles -Porcelanas Lladró SA, Artr Porcelanas SA i Daisa SL-, mentre que en Lladró SA, l'assemblea de treballadors va votar en contra.

Les negociacions van arrancar a principis del passat de mes abril amb un ERO sobre la taula que afectava 81 empleats, encara que finalment el seu abast es va reduir a 76.

En el cas de 'Porcelanas Lladró SA' i 'Arte y Porcelanas SA', van primar les jubilacions anticipades: de les 39 eixides esperades en aquestes dos empreses -34 en la primera i 5 en la segona-, quasi el 95% van ser prejubilacions voluntàries, de nascuts entre el 1957 i el 1960, d'entre 59 i 62 anys.

Per a aquests empleats l'acord contemplava una indemnització de 20 dies per any treballat, més 24 mensualitats de conveni especial amb la Seguretat Social.

En 'Lladró SA' i 'Daisa SL', les indemnitzacions van ser de 25 dies per any treballat, incloent prejubilacions voluntàries.

La companyia, adquirida el 2017 pel fons inversor PHI Industrial, considera que "en un entorn en el qual resulta imprescindible augmentar la competitivitat aplicant les mesures necessàries per a procurar un creixement sostenible a llarg termini, els acords aconseguits hui són un pas endavant en el pla de reposicionament i de millora emprès per la marca".