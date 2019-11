ANDALUCÍA.-Jaén.- Cáritas adelanta a este jueves la apertura de un nuevo recurso ante el número de personas durmiendo en la calle

Según se ha informado desde Cáritas a través de un comunicado, con esta decisión de última hora se conseguirá dar acogida a 50 personas que o bien ya han agotado los días permitidos en el Centro de Transeúntes de la capital jiennense o que carecen de plaza, al no haberse abierto aún el albergue de temporeros.

"Las condiciones meteorológicas registradas en los últimos días,con bajas temperaturas y precipitaciones, han supuesto un recrudecimiento de la situación de quienes carecen de un lugar en el que pernoctar", subraya Cáritas.

Por ello, a pesar de que la Casa Hogar Nuestra Buena Madre aún no se encuentra totalmente equipada, "la urgencia humanitaria y la inacción de las administraciones públicas lleva al organismo de la Iglesia a dar un paso adelante ante una realidad que considera intolerable".

Asimismo recuerdan que la puesta en marcha de la Casa de Acogida Nuestra Buena Madre "es posible gracias a la generosidad" de la comunidad de los Hermanos Maristas, que ha cedido el uso de dos pisos ubicados en el complejo educativo para que puedan acoger, durante todo el año, a personas sin hogar.

Cáritas Diocesana de Jaén, a través de su director, Rafael López-Sidro, defendió en la reunión del Foro Provincial de Inmigración, celebrada la pasada semana, la necesidad de adelantar la apertura de los albergues de temporeros al 20 de noviembre, propuesta que finalmente fue rechazada.

Desde el organismo de la Iglesia se puso sobre la mesa la situación meteorológica muy adversa, con bajas temperaturas. "La cosecha ya lleva casi un mes iniciada y posiblemente la campaña puede acabar este año alrededor de la Navidad o final de año, y no tiene sentido demorar la apertura cuando el gasto se va a reducir por la baja cosecha y duración de la campaña", se sostiene desde Cáritas.

Para López-Sidro, "no es admisible que haya muchas personas durmiendo en la calle porque no quieren abrir los albergues para ahorrar dinero. Esta actitud es inmoral, y Cáritas no puede aceptarlo".

Además del adelanto de la apertura de la nueva casa de acogida, Cáritas asegura haber multiplicado sus esfuerzos para garantizar, en la medida de sus posibilidades y aportando recursos propios,la atención de las personas que no tienen dónde cobijarse y que ya se encuentran en Jaén a la espera de poder trabajar en alguno de los tajos de la provincia.

Desde el Centro de Día Santa Clara se ofrecen desayunos y cenas, además de posibilitar que quienes lo deseen puedan ducharse y lavar su ropa en el propio centro. Según datos del Programa de PersonasSin Hogar, este jueves han desayunado más de 120 personas y alrededor de 40 han podido ducharse en este recurso de Cáritas Diocesana de Jaén.

A ello hay sumar las 120 cenas que se dispensan en el Comedor de San Roque, también dependiente de este organismo de la Iglesia de Jaén. Asimismo, desde este martes se ha puesto en marcha el dispositivo especial con motivo de la campaña de la aceituna en la capital, integrado por un centenar de voluntarios de diferentes entidades y colectivos que de lunes a domingo recorren las calles ofreciendo mantas, café y galletas a quienes duermen al raso.