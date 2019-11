Susana Díaz: ​"En esta sentencia no se ha valorado que Pepe (Griñán) y Manolo (Chaves) no se han llevado ni un duro"

La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual diputada autonómica Susana Díaz se ha enfrentado este jueves a su primera aparición pública después de conocer la sentencia de los ERE. "Pedí perdón y lo pediré las veces que haga falta por el bochorno", ha señalado en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

La expresidenta de la Junta ha explicado que no ha valorado antes la sentencia porque "mi obligación y deber era hablar cuando conociera la sentencia" y ha criticado que el actual jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "apareciera media hora después de conocerse detrás de un plasma" para hacer una declaración institucional y después "pasearse por los platós faltando a la verdad", ya que ha negado que la Junta se retirase bajo su mandato de la causa en el año 2016.

Díaz se ha disculpado por lo sucedido durante los gobiernos de Chaves y de Griñán, pero ha rechazado rotundamente que se vincule al PSOE en esta caso: "No es financiación ilegal del PSOE", ha declarado rotunda, alegando que nadie se ha lucrado y que "el nombre del partido no aparece en la sentencia" y no admite "lecciones del Partido Popular" en este sentido.

Con las miradas puestas en la expresidenta por tomar el testigo de Griñán y apartar a la Junta de la acusación durante su mandato, algo que ha negado, ha asegurado que ella "no estaba" cuando se produjo el saqueo y ha defendido a Chaves y Griñán, con los que admite haber hablado tras el fallo de la Audiencia de Sevilla. En el caso del primero, reconoce que "no se lo esperaba", mientras que "Pepe (Griñán) está muy mal". "Saben que no se han llevado ni un duro", ha recalcado.

Como jurista, ha afirmado que respeta todas las sentencias pero, preguntada si esta le parecía o no justa, ha sentenciado que "en esta sentencia no se ha valorado que Pepe (Griñán) y Manolo (Chaves) no se han llevado ni un duro".