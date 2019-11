'El Jovencito Frankenstein' visita el Palacio de Congresos de la Expo

Con libreto del reconocido cineasta y comediante Mel Brooks en colaboración con Thomas Meehan, la comedia musical está basada en la delirante película homónima que Brooks dirigió en 1974 y cuenta con la colaboración musical especial de la directora y coreógrafa, Susan Stroman.

La obra comenzó su andadura en los escenarios en 2007 en el Paramount Theatre en Seattle, Washington, hasta estrenarse en Broadway y continuar posteriormente su gira por Estados Unidos. En 2017 llegó al West End de Londres, donde continúa en cartel enla actualidad con un rotundo éxito de público.

La película de Mel Brooks es un homenaje a las adaptaciones cinematográficas de la novela de Mary Shelley, Frankenstein, y más concretamente a las producidas por Universal en los años 1930. En el film se utilizan incluso las mismas piezas de laboratorio usadas en la película Frankenstein de 1931.

Esta adaptación de la película de Mel Brooks incorpora el estilo de la gran pantalla sumando además características teatrales. El show está compuesto por melodías como 'The Transylvania Mania', 'He Was My Boyfriend' y el mítico 'Puttin' On The Ritz'.

LETSGO es una productora y promotora de espectáculos con proyección internacional, que cumple este año su décimo aniversario. Como productora de espectáculos destacan la saga 'The Hole', 'Dirty Dancing' y 'La Familia Addams'.

Las representación de este jueves comenzará a las 20.30 horas; el viernes y sábado habrá sesiones a las 18.00 y 21.30 horas, y el domingo, a las 17.00 y 20.30 horas.