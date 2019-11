Román Rodríguez dice que el presupuesto inicia el "giro político" para estar "al servicio de la gente"

En el debate de primera lectura, ha dicho que la filosofía del pacto de gobierno "impregna" la ley de presupuestos "pero con realismo", dado que la situación económica "va a peor" porque hay una desaceleración y además, no hay Gobierno estable en España, ironizando con que "parece magia" porque el gasto no financiero solo crece en 211 millones.

También ha lamentado la "herencia" del anterior Gobierno regional y la "espada de Damocles" de la ley de estabilidad presupuestaria, que "lastra" el funcionamiento de las administraciones públicas porque impone un límite de gasto "inaceptable" y bloquea el uso del superávit.

No obstante, en este escenario ve "oportunidades" gracias al nuevo REF y el nuevo Estatuto de Autonomía, que se deben desarrollar en su plenitud cuando haya nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Sea quien sea el Gobierno, los debe respetar", ha agregado, avanzando que habrá "cientos de millones de euros".

Rodríguez, que ha vuelto a precisar que no va a "volver a la oposición", ha apuntado que la amortización de la deuda viene obligada por compromisos adquiridos y que el presupuesto se orienta a fomentar la "inclusión social". "No puede ser que nuestra gente malviva", ha señalado.

Además, ha dicho que se van a "proteger" los derechos básicos de los ciudadanos, con 352 millones adicionales para gasto social (+6,1%), y en paralelo, se contribuirá a la mejora de los sectores productivos, con una subida del 13,6% del presupuesto, aunque las inversiones caen debido a la aminoración de la partida correspondiente al convenio de carreteras, que pasa de 211 millones a 90 millones.

Ha insistido en que es un presupuesto "suelo" que mejorará con planes y convenios del Estado, como el de pobreza o el de infraestructuras turísticas, más los próximos PGE. "Si logramos todas las conquistas que tenemos en los tribunales tendremos que pactar como lo hacemos porque no tenemos capacidad", ha apuntado.

Rodríguez ha criticado la "derechización" del PP y recordado la subida de impuestos de Mariano Rajoy cuando estuvo en La Moncloa, espetando que "solo se portaron bien" con Canarias cuando los votos de los nacionalistas canarios eran necesarios.

Ha negado que la subida del IGIC en medio punto "ponga en crisis" la economía del archipiélago, pero sí los recortes, pues los ingresos de la reforma fiscal solo aumentan en 73 millones la recaudación de la Comunidad.

El consejero ha minusvalorado una enmienda a la totalidad de Cs "de cuatro folios" y ha aprovechado para pedir a la formación naranja que facilite la investidura en el Estado para que haya Gobierno y Canarias puede reclamar todas sus partidas pendientes.

RECUERDA LA SUBIDA "CONTUNDENTE" DEL IGIC EN 2012

Además, se ha opuesto a la "derecha irresponsable" porque pide mantener los servicios públicos y la rebaja de impuestos. "Eso no puede ser, eso es engañar a la gente, eso no vale", ha comentado, resaltando que en tiempos de crisis hay que aumentar el gasto público, como hizo Obama en Estados Unidos y ahora va a hacer lo mismo "una peligrosa comunista" como Angela Merkel.

Ha recordado que CC, en 2012, hizo una "reforma contundente" de aumento de la presión fiscal con una subida del IGIC del 5 al 7% y cuando había recesión y no "frenazo", como ahora. "No se han creído nunca lo de bajar medio punto el IGIC pero el PP les arrinconó contra la pared porque si no, no les aprobaban el presupuesto", ha señalado.

Con todo, ha reconocido que el presupuesto "no es perfecto" y se debe "mejorar" en la Cámara en el trámite de enmiendas, asumiendo que la atención a las drogodependencias no puede ir a la baja.