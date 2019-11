ANDALUCÍA.-Sevilla.-Pleno aprueba el nuevo reglamento de Juntas Municipales, que aumenta participación ciudadana y transparencia

En su intervención, Castaño ha explicado que se reforma la normativa de 2005, asegurando que se ha obtenido "el mejor reglamento posible desarrollado entre todos para la mejora de la participación democrática".

Entre las novedades que se introducen, menciona un turno ciudadano; la reducción a la mitad de la antigüedad necesaria que hay que tener en registro de entidades ciudadanas para poder participar en la JMD, pasando de dos años a uno y se aumentan de once a 15 vocalías, mientras los partidos se quedan con once.

Además, se crean vocalías para entidades deportivas, de comerciantes, organizaciones de tercera edad, con capacidades diferentes y de personas inmigrantes, además de aumentar la vocalía de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) y de mujeres.

También, podrán participar aquellas entidades que desarrollan la mayor parte de su actuación en un distrito aunque su local esté en otro y, con voz pero sin voto, vocales de los consejos de la infancia o de la adolescencia. Asimismo, los plenos de las JMD se podrán retransmitir por streaming y se incluye una sesión extraordinaria anual para debatir sobre el estado del distrito.

La propuesta ha contado con el voto favorable de Adelante, cyua edil Sandra Heredia ha defendido el "intenso trabajo" realizado por su formación desde el anterior mandato y de la mano de las entidades vecinales, por lo que el voto ha sido positivo "por respeto" a esos ciudadanos, a la par que ha lamentado el "retraso" con el que se ha desarrollado y ha dejado claro que "todo es mejorable".

Sin embargo, el concejal del PP Ignacio Flores ha considerado un "engaño" la actitud del gobierno local. Afirma que al texto que se trae al Pleno sólo se han presentado dos enmiendas técnicas por parte de su formación y critica que Castaño "retire por soberbia, porque fue una propuesta del PP" un turno con propuestas de vecinos.

El portavoz de Cs, Álvaro Pimentel, indica que se ha tardado tres años en realizarse y no comparte que haya existido participación por parte de todos para su desarrollo. Añade que Cs ha presentado 22 enmiendas, de las que se han aprobado seis, y lamenta que no se haya tenido en cuenta su propuesta de que haya mayor representación de vecinos que no están en ninguna asociación y un menor número de miembros de partidos políticos.

De su lado, Castaño ha insistido en que todo estaba "más que hablado y más que visto" y critica la "falta de coherencia política" de quien no ha apoyado la propuesta. Además, recuerda que los ciudadanos pueden preguntar en el Pleno municipal y en las JMD.

Por su parte, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja se ha mostrado "prudente" y se ha mantenido al "margen" del debate, teniendo en cuenta que cuando han obtenido representación en el Ayuntamiento este reglamento ya estaba "decidido". Así, considera que se está "a tiempo" de ir subsanando errores o ir introduciendo nuevas mejoras.

PRÓRROGA EN LA EDIFICACIÓN

Por otra parte, se ha aprobado la prórroga de la suspensión del cómputo del plazo previsto en la Ordenanza Municipal Reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas para el cumplimiento del deber de edificar durante cuatro meses, revisándose de nuevo la situación al finalizar ese plazo. Sin embargo, esa prórroga no afectará a quien "está incumpliendo el deber de conservación y tiene ya una orden de actuación", afirma el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE).

En este sentido, apunta a la mejora del sector, aunque no se encuentre en una situación como la anterior a la crisis, y añade que a veces la no intervención en el suelo por parte del propietario "no se debe a intereses especulativos, ya que puede haber problemas de financiación".

Detalla que los solares a los que afecta esa prórroga son 125, de los que 76, el 60 por ciento, son pequeños solares. Del resto, que son 49 solares de mayores dimensiones, el 12 por ciento tiene licencia concedida y el 14 por ciento "no ha movido ficha", mientras que el resto está en fase de obtención de esa licencia. "La mayoría de las que no se han movido ficha serían promociones que tienen una primera fase en marcha y una bolsa de suelo para el resto", agrega.

La concejal del PP Ana Jáuregui considera la medida "oportuna" y añade que se está "saliendo de una crisis pero quizás se está entrando en otra", así que apuesta por revisar la prórroga cuando termine la actual; mientras que Pimentel: entiende que la decisión de prórroga ha de depender de "factores más objetivos y no discrecionales" y entiende que el sector "aún no está recuperado". García de Polavieja también entiende que no todos son por intereses especulativos en quien no edifica.

Sin embargo, Serrano insiste en que los propietarios tienen "obligaciones" y esta prórroga supone "un urbanismo a la carta de baja intensidad ya que esto favorece que haya cada vez menos vivienda".

Por último, el Pleno ha aprobado definitivamente la modificación puntual 34 del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) ARI-DCA-05 'Colegio San José de Palmete' y SUS-DCA-01 'Palmete' para ampliar las instalaciones de Persán en una parcela anexa, donde hay un centro social que la empresa trasladará a La Negrilla.