Bombers alerten de l'augment d'incendis en vivendes amb l'arribada del fred

Després d'un descens considerable en els mesos estivals, amb 187 focs en vivendes, la baixada de les temperatures a la tardor comporta un repunt en aquest tipus d'incendis. Es tracta d'una tendència que els bombers constaten any rere any, amb un total de 650 en 2018 a València.

Les principals causes són els aparells elèctrics en mal estat, que generen curtcircuits, així com instal·lacions elèctriques deficients en cases antigues en les quals no hi ha, per exemple, interruptors diferencials de corrent.

Els aparells de calefacció, com a estufes, radiadors i ximeneres en estades sense ventilació, també estan darrere de l'origen de nombrosos focs en la llar, detalla l'organisme provincial en un comunicat.

Si estan en funcionament durant molt de temps i les portes i finestres estan tancades, es consumeix l'oxigen i es forma el mortal monòxid de carboni. Darrere d'altres incendis estan les ximeneres amb mal manteniment, braseros baix de les taules braser, estufes elèctriques i veles.

CONSELLS PER A "SALVAR VIDES"

Per tot açò, la prevenció resulta clau per a evitar aquest tipus de situacions. Els bombers aconsellen revisar tots els aparells de combustió líquida o amb gas inflamable, així com col·locar detectors automàtics de fum, que "poden salvar vides", destaca la presidenta del consorci, Mª Josep Amigó.

Altres recomanacions del Consorci Provincial de Bombers de València són vigilar les fonts d'ignició, que s'apaguen abans de gitar-se i mai deixar les veles enceses en anar-se'n a dormir.

L'any passat van morir 123 persones a Espanya en incendis per focs o explosions, ja fora per cremades o inhalació de fums i en espais tancats o a l'aire lliure. D'elles, 16 a la Comunitat Valenciana, la segona autonomia amb més víctimes mortals, segons les últimes dades d'un informe presentat per la Fundació Mapfre i l'Associació Professional de Tècnics de Bombers.