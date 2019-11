Fabiola Martínez y las hermanas Osborne iluminan la Navidad en Sevilla Fashion Outlet

Acreedoras de un magnetismo y estilo personal que brilla con luz propia, Fabiola Martínez y las hermanas Osborne ejercieron de madrinas de excepción del entrañable acto de encendido de luces navideñas que cada año tiene lugar por estas fechas en Sevilla Fashion Outlet, el espacio de grandes marcas de moda de la capital hispalense. El evento, con el que Sevilla Fashion Outlet da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas, reunió a una nutrida representación de la vida social y empresarial sevillana en torno a un original recital de villancicos tradicionales andaluces revisitados por la Escolanía infantil de Sevilla, la cantante Vicky Luna y el percusionista experimental Álvaro Garrido.

"Alejandra, Eugenia, Claudia, Ana Cristina y Fabiola nos inspiran porque son mujeres activas, creativas, emprendedoras y solidarias. Encarnan una diversidad muy atractiva, entre la frescura del sur y ese aire cosmopolita. Además, personifican el espíritu alegre y familiar de estas fiestas, por eso es un placer contar con ellas un día como hoy", ha explicado Jorge Pérez de Zabalza, de VIA Outlets.

Como en años anteriores, Sevilla Fashion Outlet colabora esta Navidad con la causa solidaria de la asociación ANDEX: proporcionar acompañamiento y apoyo integral a las familias de niños y jóvenes pacientes oncológicos de Andalucía. Como explicó la presidenta de esta veterana asociación, Mª Luisa Guardiola, "acompañar a la familias en este proceso que las deja tan vulnerables es una tarea de toda la sociedad. Mejorar la calidad de los niños que pasan por algo así es una forma de trabajar hoy por los hombres y mujeres de mañana", explicó.

Sobre Sevilla Fashion Outlet

Sevilla Fashion Outlet, el principal escaparate de moda y lifestyle Premium de Andalucía, culmina con el estreno de su nueva imagen corporativa un profundo proceso de renovación y ampliación que lo convierte en un espacio de moda aún más exclusivo y apetecible. Con más de cien primeras marcas de moda de la talla de las internacionales Coach, Boss o Calvin Klein; las enseñas españolas Bimba y Lola, Tous o Dolores Promesas, las firmas sevillanas más punteras, como Scalpers o Álvaro Moreno y el mix de marcas deportivas más potente del Sur de España (Nike, Adidas, Reebok, Puma, Asics y muchas más); el nuevo Sevilla Fashion Outlet ofrece altas prestaciones con un diseño contemporáneo. Su concepto beautifully local, está claramente inspirado por la iconografía, cultura e historia de Sevilla y al servicio de una experiencia de compra más sofisticada y placentera que lo convierten en un destino en sí mismo.

VIa Outlets es el operador de centros comerciales outlet con mayor crecimiento de Europa. La cartera de Via Outlets, que tiene como principales inversores a APG, gestora holandesa de activos financieros y a la promotora británica Hammerson, cuenta actualmente con once centros en destinos de compras europeos y más de 259.000 m2 de superficie bruta alquilable (SBA). En la actualidad acoge a más de 850 marcas de primer orden. Además de los cuatro outlets situados en la Península Ibérica, dispone de centros outlet en Alemania (Frankfurt), Suiza (Zúrich), Holanda (Amsterdam), República Checa (Praga), Polonia (Breslavia), Noruega (Oslo) y Suecia (Gotemburgo).