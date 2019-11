Cayetano Martínez de Irujo sigue con su mala racha y sufre un aparatoso accidente al caerse del caballo

Desde hace meses, las noticias sobre el delicado estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo no han dejado de sucederse. El hijo de la difunta duquesa de Alba ha estado hasta en nueve ocasiones en el quirófano para tratar el problema intestinal que padece desde hace cinco años, y del que fue operado por primera vez pocos días después de que muriese su madre, el 20 de noviembre de 2014.

Sin embargo, la comentada dolencia no ha sido la culpable del reciente ingreso del noble. Esta vez, Martínez de Irujo ha tenido que acudir al hospital para tratar una costilla fracturada, fruto de una aparatosa caída a caballo. Así lo ha contado el jinete, quien estuvo propuesto al Premio Príncipe de Asturias del Deporte por su labor ecuestre, aprovechando su intervención en el acto inaugural de la vigésima novena edición del Sicab, en Sevilla, y en compañía de su pareja.

"Me rompí una costilla el otro día montando, el caballo se asustó de un palé que se cayó y nos caímos los dos", aseveró, añadiendo que la recuperación está siendo buena y que pronto podrá volver a su actividad deportiva habitual.

Guerra en la Casa de Alba

Además de los problemas de salud, Cayetano no pasa por su mejor momento familiar. A principios de septiembre, hizo pública la guerra que mantiene con su hermano Carlos Fitz-James Stuart, actual duque de Alba. Lo ha hecho a través de un libro, De Cayetana a Cayetano, donde su hermano mayor no sale, precisamente, bien parado: no entiende su decisión de abrir al público los palacios de la familia para conseguir liquidez.

Sin embargo, Carlos ya aseguró en su momento en una entrevista con El País que su decisión está fundamentada en los problemas económicos que atraviesa el ducado de Alba. "Cuando yo heredé la Casa y llegué al poder, me encontré una deuda muy grande que hay que equilibrar. Yo tengo aquí 50 nóminas al mes que hay que pagar. Así que tuve que coger el toro por los cuernos", aseveró.