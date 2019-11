José Manuel Villegas abandona la dirección de Ciudadanos

José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos y actual presidente en funciones del partido tras la dimisión de Albert Rivera, ha anunciado en una entrevista en Telemadrid que no formará parte de la nueva Ejecutiva que salga del Congreso que se celebrará el próximo mes de marzo y que tampoco repetirá como secretario general.

Villegas, que liderará el partido durante este periodo de transición, era una de las personas más cercanas a Rivera y seguirá los pasos de otros pesos pesados del partido como Juan Carlos Girauta y dejará la dirección naranja.

Como él, Villegas, que se presentaba como número uno en las listas al Congreso por Almería, se quedó sin escaño al no conseguir representación en la provincia andaluza.

Si bien ha señalado que está a disposición del partido, ha anunciado en esta "nueva etapa" sin Albert Rivera, no figurará en ninguna de las listas de la nueva Ejecutiva. "Yo no seré el secretario general ni estaré en esa nueva ejecutiva de Ciudadanos", ha señalado. No obstante, no ha querido concretar cuál será su futuro tras el Congreso Extraordinario: "Ya se verá", se a limitado a decir.