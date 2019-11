Congelen la taxa de fems que es cobra amb l'aigua a València i la seua àrea metropolitana

El pressupost de l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) de cara al pròxim any 2020, aprovat aquest dimecres per l'assemblea general de l'organisme celebrada a l'Ajuntament de València, ascendeix a més de 75 milions d'euros, un milió més que en 2019. També puja la previsió de tones de residus que es tractaran en les seues plantes en un 4,3%, mentre que es congela la taxa Tamer, que repercuteix en el tractament de residus a través del rebut de l'aigua.

L’Emtre recaptarà en 2020 amb la Tamer 69 milions d'euros, segons van informar aquest dimecres des del Consistori de la capital. El vicealcalde de València, Sergi Campillo, va manifestar que la situació econòmica de l'entitat “és bona i no és necessari cap increment” en el rebut. També, segons va explicar, “es treballa amb una previsió de creixement de residus a tractar, entre altres motius per la incorporació del [contenidor] orgànic”. D'aquesta manera, es preveu passar de 638.361 tones en 2019 a 665.796 en 2020, un increment del 4,3%.

Una altra de les novetats del pressupost de l’Emtre és el “creixement de la inversió en comunicació i educació ambiental”. De fet, és la despesa que més puja, un 21,3%, i passa dels 397.000 euros per a enguany als 481.700 euros. “Complim amb allò que marca el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana i incidim en la conscienciació de la població sobre l'impacte de la nostra forma de vida en el medi ambient, així com en la necessitat de lluitar contra l'emergència climàtica, que ja té conseqüències sobre les nostres ciutats i pobles”, va assenyalar Campillo.

Per part seua, el diputat provincial de Ciutadans (Cs), Jesús Gimeno, va afirmar que el seu partit “s'ha abstingut en la votació dels pressupostos de l’Emtre perquè, existint superàvit, no es redueix la taxa econòmica als usuaris”. “La coneguda com a taxa Tamer es congela, però hi ha marge per a alleujar les butxaques de la ciutadania i no es fa”, va destacar. El diputat de la formació taronja va afegir que “tampoc s'augmenten les inversions ni es creen fons de provisió”.

En la mateixa línia es va pronunciar la portaveu del Grup Popular, María José Catalá, que va manifestar que la congelació de la taxa “suposa una altra maçada a la butxaca dels valencians, perquè consolida la pujada del rebut de l'aigua aprovada per Compromís i el PSPV en el ple de l'Ajuntament”.

Segons el parer de la portaveu, la pujada de la taxa del clavegueram i el manteniment de la Tamer afecta “especialment a l'activitat econòmica”. Catalá va lamentar que la “pujada d'impostos” del Govern del Rialto “penalitze l'activitat econòmica i castigue a les famílies”.

40 municipis i 1,6 milions d'habitants

L’Emtre s'encarrega de la gestió dels residus de València i la seua àrea metropolitana, a la qual pertanyen més de 40 municipis que alberguen una població d'aproximadament 1,6 milions d'habitants.