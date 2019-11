Yolanda Ramos se queda a las puertas de la final en 'Masterchef Celebrity': "Esto te marca de por vida"

Yolanda Ramos se convirtió este miércoles en la nueva expulsada de MasterChef Celebrity tras una tensa semifinal. La exconcursante no consiguió superar la prueba final contra sus compañeros Félix Gómez y Tamara Falcó, pero se despidió del talent con unas palabras de agradecimiento: "He hecho mucha televisión, pero este programa es muy fuerte, te marca de por vida".

La que fue una de las aspirantes más queridas por el público empezó la primera prueba con mal pie. Pepe Rodríguez calificó su plato como "terrible" y, a partir de ese momento, no consiguió retomar el vuelo: en la prueba de exteriores la humorista preparó un bacalao al pil pil que la condujo a la prueba de eliminación.

A continuación, Ramos no realizó todas las elaboraciones que se requerían y, por ello, presentó un plato del que se avergonzó ante los jueces: "No me atrevo a presentar mi plato, lo siento mucho. He tenido un accidente de última hora con el sifón... me ha escupido", se justificó la barcelonesa.

"Lo primero que necesitabas para llenar este plato era actitud, y has venido con la peor posible", le recriminó entonces Jordi Cruz. Por su parte, Samantha Vallejo-Nágera definió el emplatado como "desastroso" y "caótico": "Estando en una semifinal hay conceptos básicos que no pueden fallar", le dijo a la actriz, que admitió que su plato no era "digno de una semifinal".

Fue Pepe Rodríguez quien, finalmente, dio el veredicto final: "Has estado perdida durante todo el cocinado y eso se ha notado en el resultado". Asimismo, tras conocer su expulsión Ramos se abrazó a sus compañeros y los felicitó por su pase a la final. "He hecho mucha televisión pero este programa es muy fuerte, te marca de por vida", dijo.

"Conoces a gente que es de otros entornos y te dejan huella. Me da lo mismo quien gane porque me voy a emocionar mucho con todos. Me gustaría que ganara, por morbo, Boris, por ser repetidor. Solo deciros que os quiero mucho a todos. Ha sido muy chula esta experiencia", valoró la humorista.

"De MasterChef me llevo unos amigos rarísimos, maravillosos, que no tienen nada que ver conmigo. Mi mejor momento aquí ha sido cada vez que me han dicho que mi comida estaba buena... que no han sido muchas veces", bromeó la exconcursante en su emotiva despedida.

De esta manera, Tamara Falcó, Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre y Félix Gómez fueron los aspirantes que lograron pasar a la ansiada final del talent culinario, que tendrá lugar el próximo miércoles en La 1.