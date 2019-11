Consultar el horóscopo de hoy: jueves 21 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 21 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Puede que sufras hoy alguna presión para hacer algo que no te apetece nada. Quizá tu pareja o un familiar te pida un favor que te cueste cambiar tu rutina o tus horarios. Tómatelo con filosofía, ya que tendrás que hacerlo y es mejor que lo asumas.

No escondas la decepción que has tenido con una persona que parecía mucho más en sintonía contigo y en realidad buscaba su propio beneficio. Esa falta de generosidad te dolerá. Díselo y aléjate de ella. Hay otras personas que no te decepcionarán.

Intenta equilibrar las fuerzas entre tus intereses particulares y los de los de tu entorno. Mira a ver si no eres excesivamente generoso en algunas cuestiones y sales perdiendo. Descubres un secreto de alguien cercano que te sorprende y te divierte.

La timidez no es nada que te favorezca y aunque creas que forma parte de tu encanto, has de trabajar más tu empoderamiento en asuntos en los que tengas que defender posturas en público. Ponte manos a la obra, y si lo necesitas busca a alguien que te guíe.

Te encontrarás apoyado en todas tus iniciativas por una persona de tu familia que ha aprendido a respetar tus elecciones, a pesar de no estar de acuerdo con ellas. Eso te hará sentirte bien, muy feliz. Mejorará mucho la relación con ella y darás un paso de gigante.

Es posible que no seas consciente de que estás actuando mal con un amigo o una amiga que te ha ayudado mucho en una etapa poco agradable y nada divertida. Ahora no cuentas con ella para la diversión. Ojo, porque esto te puede traer algún disgusto.

Debes asumir riesgos si quieres evolucionar y es preciso que dejes tu zona de confort. Si alguien te invita a probar una nueva experiencia o a visitar un nuevo país, no te lo pienses dos veces. Te alegrarás más de lo que crees aunque tengas tus miedos. Suéltalos.

No tienes que tener ningún tipo de temor por tu salud y por tu bienestar físico porque los problemas que hayas podido tener se van a solucionar. Tu estado mental, muy positivo ahora, va a resultar fundamental para restablecerte del todo pronto.

Una persona joven cercana puede darte algún disgusto, aunque de orden menor. No será nada importante, pero tendrás que sentarte a hablar con ella o con él de una manera relajada y amorosa, pero firme. Pon las cosas claras y dile cuáles son los límites.

Vas a tener que cambiar muchos esquemas y opiniones que tenías sobre un tema porque alguien te abre los ojos y te convence plenamente. Eso está bien porque quizá eran prejuicios, piénsalo. A partir e ahora mirarás ese tema desde otra perspectiva.

Si tienes que elegir entre ir a un evento en el que verás a mucha gente y serás visto o vista por muchos y tu familia, apuesta por lo segundo porque es lo que realmente te dará serenidad y equilibrio. Quizá te has apartado demasiado y alguien esta sufriendo por ello.

Solamente tu puedes resolver lo que te pasa, aunque no estará de más que pidas opinión o ayuda para valorar lo que realmente necesitas en este momento para no estancarte y seguir evolucionando. Esta noche tendrás una conversación muy importante sobre el asunto.

