Camila Cabello explica cuándo empezó a sentir algo por Shawn Mendes

La relación sentimental entre Camila Cabello y Shawn Mendes dejó de ser una incógnita desde que se publicó la canción de Señorita, ya que el videoclip hizo saltar las alarmas sobre la pareja.

Desde que salieron a la luz unas imágenes donde se veía a ambos besándose en una piscina y saliendo de comprar, muchos fueron los que tacharon de tapadera esta relación, ya que siempre se ha especulado sobre la sexualidad de ambos.

Fueron ellos mismos, mientras actuaban en los MTV EMAs, los que desmintieron los supuestos rumores que aseguraban que la relación era falsa. La complicidad que existió entre ambos durante toda la actuación sirvió como antídoto para frenar estas especulaciones.

Es cierto que ninguno ha hecho declaraciones al respecto, pero ha sido Camila Cabello la que ha roto su silencio en la revista Rolling Stone, según ha recogido Vanity Fair. En la entrevista, ha contando cuándo supo que su relación con Mendes era más que una bonita amistad.

"Durante I Know What You Did Last Summer, conecté mucho con él, más que como un amigo. Creo que él también lo hizo, pero éramos muy jóvenes y él se estaba enfrentando a mucha presión. No creo que supiésemos qué hacer con aquellos sentimientos", ha afirmado la cantante en su entrevista.

También ha explicado cómo ambos se sentían avergonzados porque sabían que se gustaban pero no estaban juntos. "Esa energía estaba ahí desde el principio, pero después de esa canción no pasamos demasiado tiempo juntos. Nuestros caminos no se encontraron de una manera romántica hasta que empezamos a quedar para escribir canciones. Para mí eso fue lo que trajo todo aquello de vuelta", ha añadido Camila.