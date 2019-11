El PP, tercero grupo de la oposición que presenta una enmienda a la totalidad del presupuesto del Gobierno local

Con el PP ya van tres partidos los que han presentado una enmienda a la totalidad del proyecto presupuestario para 2020 aprobado por el Gobierno local en Junta de Gobierno, pese a que legalmente no se contempla esta posibilidad y solo se aceptan enmiendas parciales. "Si no presentamos enmiendas parciales es porque no queremos un mal presupuesto con buenos parches", ha aclarado.

Entre otras razones, el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo, ha indicado que, a juicio de los 'populares', el proyecto presenta "planteamientos del pasado.

Al tiempo, ha recalcado que "a la vez que bajan la inversión, especialmente para la creación de empleo, aumentan el gasto corriente".

También ha reprochado al Equipo de Gobierno municipal que "sus gastos de funcionamiento sigan en incremento para sostener una estructura burocrática "que atiende más a sus necesidades que a las de los propios ciudadanos", ha sostenido.

Según Asenjo, los presupuestos de 2020 "reflejan el ADN de la izquierda", porque pecan, a su juicio, de "malgasto" y considera que "lo que Gijón requiere es un presupuesto más adaptado a la realidad, que refleje una visión más innovadora y mayor inversión".

A este respecto, ha echado en falta una mayor ambición en la inversión destinada, principalmente, al fomento del empleo o a aquellas áreas más sociales.

El Partido Popular, de hecho, ha acusado a la coalición PSOE-IU de que, "juega con una previsión de ingresos muy arriesgada, al límite", según López-Asenjo.

Sobre esta cuestión, ha apuntado que prevé un incremento de más del 5 por ciento en gasto corriente y, sin embargo, reduce las inversiones, incluso baja el fondo de contingencia.

"Los gijoneses no van a notar ni una sola mejora en los servicios públicos", ha augurado el portavoz 'popular, quien ha afirmado que "son unos presupuestos que no se ajustan a la realidad".

Con todo, ha lamentado que este presupuesto es "una oportunidad perdida para impulsar la actividad económica en Gijón y de bajar impuestos".