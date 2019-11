València acollirà l'estrena de 'Cruz de navajas', un "nou concepte" musical que actualitza el fenomen Mecano

Aquesta és la pregunta que es troba en l'origen de 'Cruz de Navajas', un "nou concepte" de musical que repassa en 40 cançons l'univers de la popular banda actualitzant-ho amb els últims avanços en la posada en escena. El resultat es podrà veure a partir del 3 de març del 2020 en La Rambleta de València, escenari triat per a l'estrena nacional d'aquesta "superproducció".

Així ho ha destacat el creador de la idea i productor, Gonzalo Pérez Pastor, -responsable també d'altres èxits del teatre musical com 'Billy Elliot' o 'Priscilla'-, en una roda de premsa en la qual estat acompanyat pels directors artístic i musical del projecte, Sergio Alcover i Isaac Ordóñez, respectivament.

'Cruz de navajas', una iniciativa de Fadeout Studios que recorrerà amb la seua gira punts de tot el país, proposa per primera vegada en Espanya, un innovador format d'espectacle". Es tracta d'una classe de gran concert en el qual es recordaran els 40 majors èxits de Mecano en d'altres números amb "magnífiques i sorprenents posades en escena".

Per a açò, el muntatge utilitza tecnologia amb pantalles led transparents de gran resolució, que abasten al voltant de 120 m2, combinades amb la mecànica escènica de pantalles i estructures de suport mòbils amb la finalitat de crear i transformar diferents espais.

Quant a l'equip humà, està integrat per unes 30 persones triades en un càsting al que es van presentar més de 2.700 aspirants. La funció juga amb l'"espectacularitat" de la banda, que no està amagada en el fossat, sinó integrada en l'escenografia a la vista del públic, com en un concert, i amb les interpretacions en directe amb "enormes sets" de percussió, guitarres i "alguna sorpresa".

APOSTA "MOLT FORTA" PER VALÈNCIA

Gonzalo Pérez ha ressaltat que s'ha fet una aposta "molt forta per València", optant per aquesta ciutat per a l'estrena absoluta i amb una presència d'un mes. El productor ha expressat la seua "satisfacció", ja que "al públic valencià li agrada moltíssim el musical i tot el que hem portat ací ha funcionat molt bé".

En aquesta línia, ha comentat que la Rambleta és un teatre especialment "amable" en tindre una grandària considerable però, alhora, permetre als espectadors una proximitat amb el que passa sobre l'escenari.

Pérez -que ha qualificat a Mecano com "els més grans"- ha subratllat l'originalitat de 'Cruz de Navajas', que homenatja els creadors d'himnes com a 'Hijo de la luna', 'Mujer contra mujer' o 'Barco a Venus', diferent a altres iniciatives anteriors com 'Hoy no me puedo levantar'.

"Aquell va ser un espectacle molt important en el seu moment, però el que plantegem ara és un tribut des d'un altre punt de vista, ja que no és un fil argumental amb algunes cançons de Mecano, sinó un gran concert que porta a l'actualitat el fenomen comptant amb els avanços de hui".

D'aquesta manera, cada tema "es converteix en un xicotet univers" i l'espectacle transcorre "amb gran dinamisme, sense donar treva al públic".