Puig diu que cal atallar les llistes d'espera i apunta que les malalties més greus "s'atenen de forma ràpida"

"Hi ha unes altres no tan greus que tenen massa temps d'espera i cal combatre", ha dit, amb "eficiència" i més capacitat inversora sobretot en les zones en què hi ha major temps d'espera.

En aquest sentit, ha subratllat que el comandament únic "és fonamental perquè en els diferents departaments no hi haja les asimetries que hi ha en aquests moments".

El temps mitjà d'espera dels pacients per a sotmetre's a una intervenció quirúrgica a la Comunitat Valenciana ha augmentat en 30 dies entre juliol i setembre, segons les dades que ha publicat la Conselleria de Sanitat. Així, la demora mitjana passa de 103 dies al juny a 133 al setembre, i en total, al setembre hi ha 68.561 pacients en llista d'espera, pels 66.659 que hi havia al juny.