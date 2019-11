ANDALUCÍA.-Málaga.- El alcalde valora el nuevo trámite con el puerto seco: "Es un día de ilusión para Antequera"

Así, Barón ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, "definitivamente, el puerto seco vaya a ser una realidad con los consecuentes beneficios en materia económica o de empleo que conllevará no solo para Antequera, sino para toda Málaga y el conjunto de Andalucía".

"Hoy es un día de ilusión para Antequera por haber sido publicada esta resolución de la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la que ya se aprueba definitivamente el proyecto de urbanización de la primera fase del puerto seco", ha destacado.

De igual modo, ha incidido en que es "es un proyecto que nos llena de ilusión y que por fin ya tiene todos los permisos y autorizaciones para poder licitar las obras tras menos de un año del Gobierno del cambio en la Junta de Andalucía".

Asimismo, ha agradecido la labor al respecto de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y del trabajo y el empeño del director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, José María Morente, "quien se ha ocupado personalmente de sacar este proyecto que es vital para Antequera, para Málaga y para Andalucía".

En ese sentido, el alcalde ha manifestado también que disponían de la confirmación de esta resolución desde antes de las recientemente celebradas elecciones generales, "pero la diferencia respecto a la antigua Junta de Andalucía del PSOE es que no lo hicimos público, porque nosotros no hemos querido jugar con esa baza al considerar que no es una cuestión partidista, sino de Andalucía".

También ha reconocido que, tras hablar a primera hora con algunos responsables de la sociedad puerto seco, "estos se muestran rebosantes de ilusión, y hoy mismo están en el extranjero haciendo negocios con la resolución en la mano porque ahora ya sí se puede empezar a proyectar y construir el puerto seco de Antequera en su primera fase".

Por otro lado, Barón ha destacado el hecho de que esta aprobación coincida con los nuevos presupuestos de la Junta, que ha librado las partidas correspondientes para que no haya demora en la parte pública y también pueda ir acompañada de la iniciativa privada.

Por último, han anunciado desde el Consistorio de Antequera que la consejera de Fomento y el alcalde presidirán un acto público de presentación del proyecto del puerto seco tanto al tejido empresarial como a la sociedad antequerana, que se celebrará el próximo martes 3 de diciembre en la ciudad de Antequera.