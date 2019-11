Mario Ortiz, de primer expulsado de ‘OT 2018’ a redactor en ‘Sálvame’

Aunque, en riguroso directo, aseguró que quería seguir luchando por sus sueños (y evitar que el hecho de no entrar en la academia de Operación Triunfo no le dejase "ni dormir"), la vida de Mario Ortiz parece haber tomado otro rumbo. El joven, que fue uno de los dos aspirantes que no logró superar la Gala 0 de la pasada edición –siendo Lola Índigo la que consiguiera subir al escenario con los concursantes oficiales de OT 2018–, ahora vive del periodismo y lo hace en una de las redacciones rosas más conocidas: la de Sálvame.

Una foto de Belén Esteban

Los usuarios de Instagram más observadores son los que han descubierto la nueva aventura laboral del joven, graduado en Periodismo; y todo ha sido gracias a una foto subida por la mismísima Belén Esteban. La colaboradora de Sálvame ha subido a su cuenta en la red social una foto junto al equipo del programa que ha hecho posible que ella haya recogido el premio Iris de la Crítica de la Academia de Televisión.

Así, entre caras más y menos conocidas, los más avispados se han dado cuenta de que Mario era una de las personas que pisaba la alfombra roja con Esteban, vestido de traje y festejando, junto a sus compañeros, un premio que ha dejado con la boca abierta a muchos (como el discurso que dio la ‘princesa del pueblo’).

Faceta de cantante

Si bien es cierto que ahora Mario Ortiz se dedica profesionalmente al periodismo, el joven no ha dejado de lado su pasión por cantar. De hecho, en su Instagram sube alguna que otra cover para deleite de sus seguidores, quienes suelen pedirle más versiones para disfrutar de un arte que es indudable. Y es que, aunque no consiguiese entrar a la academia, sí logró superar todos los castings y ser uno de los 18 afortunados que tuvo la oportunidad de participar en la Gala 0 de OT 2018, espacio que ya prepara su undécima edición.