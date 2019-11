Puig defèn l'harmonització d'impostos de Successions i Patrimoni en tot l'Estat

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans en ser preguntat pel futur de l'impost de Successions després que el PSPV haja anunciat que buscarà traure endavant en Les Corts, via llei d'acompanyament, que la bonificació al 99% d'aquest tribut s'aplique a totes les empreses familiars i no hi haja un límit de facturació de 10 milions d'euros, límit que defenen en Compromís i Podem.

"La situació que existeix en aquests moments a Espanya és complexa, es produeix un dúmping fiscal sobretot en la Comunitat de Madrid i jo sóc absolutament partidari que impostos com a Successions o Patrimoni siguen harmonitzats perquè si no es crea una competència fiscal entre comunitats", ha dit, que és més rellevant en el cas de la valenciana perquè està a més "infrafinançada".

Així, ha agregat: "Nosaltres el que no volem és que les empreses familiars se'n vagen fiscalment de la Comunitat Valenciana, eixe és l'interés i és la mirada que crec que convé a la societat valenciana".