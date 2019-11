Francisco Blas se despide del pleno del Ayuntamiento de Teruel y agradece a sus compañeros la labor realizada

Blas se ha querido despedir, uno por uno, de todos los miembros de la corporación, a quienes ha pedido seguir trabajando por Teruel. El hasta ahora concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital turolense dimitió este lunes tras la denuncia presentada contra él por el hurto de 250 euros y un boleto de la ONCE.

"Soy un chico de la calle, que vuelve a la calle, que le ha encantado estar con todos vosotros, sois maravillosos, y termino con una frase que me encanta de Sabina, quien quiera la coge y quien no: 'Ojalá ser valiente no salga tan caro y que ser cobarde no valga la pena'", ha dicho Blas en su intervención ante el pleno.

La alcaldesa, Emma Buj, le ha deseado lo mejor en lo personal en nombre del equipo de Gobierno y del Partido Popular. Le ha dicho que se ha sentido "equipo de gobierno de verdad" con Blas y tras recordar que cuenta con un pacto de gobierno con Cs, ha explicado que hubiera respetado la decisión de ese partido respecto a Blas, tanto si hubiera sido la tomada, "como la contraria".

El portavoz del Partido Socialista, Samuel Morón, ha opinado que Cs "pierde un gran político y lo que es peor, una gran persona", que ha tenido una relación con el resto de compañeros "espléndida", quien ha sabido "separar lo político de lo personal".

El portavoz de la formación naranja, Ramón Fuertes, ha asegurado que, en poco tiempo, Blas ha demostrado que es "un gran político", sabe "gestionar" y "escuchar, una de las características que tenemos que tener todos", así como "tomar decisiones".

"No hacía falta más que ir contigo a los barrios o a cualquier acto deportivo para ver que la gente por la calle te daba la enhorabuena y te decía lo contentos que estaban", ha relatado.

Carlos Aranda será el nuevo concejal de Cs y asumirá las áreas de Deportes y Barrios Rurales en el Ayuntamiento de Teruel, tras la dimisión de Francisco Blas. Aranda ocupaba el puesto número cinco en la lista de Ciudadanos en las últimas elecciones municipales y tomará posesión como concejal en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento. La número cuatro en la lista, Ana del Barrio, ha decidido renunciar al acta por cuestiones laborales.