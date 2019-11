ANDALUCÍA.-Málaga.- Bronca en el pleno de la Diputación de Málaga por el retraso en el pago de los materiales del PFEA

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha asegurado que "nunca" había sentido "tanta vergüenza" por el espectáculo vivido en la sede de la institución provincial y ha pedido respeto para la misma, espetando al PSOE y más concretamente a su portavoz, José Bernal: "Ya tiene su circo".

El socialista, quien ha lamentado que se haya "cacheado" a los regidores para acceder al salón de plenos, ha acusado al equipo de gobierno del PP y Ciudadanos de "asfixiar" a los municipios y ha pedido a Salado que se siente con los alcaldes: "Demuestre que es el presidente de la provincia".

Antes del debate de sendas mociones ha intervenido en la Tribuna de Alcaldes el regidor de Cuevas Bajas, Manuel Lara, en nombre de los alcaldes, recordando que se adeudan "15 millones de euros de los materiales del PFEA correspondiente a los años 2017 y 2018". "Una deuda que ahoga a los ayuntamientos y a la economía de nuestros pueblos y acelera el proceso de despoblación que estamos sufriendo", ha dicho, añadiendo que en el caso de su pueblo la deuda supone el 25 por ciento de su presupuesto.

Posteriormente se ha debatido una moción del PSOE en la que se solicitaba el pago, antes de que acabe la semana, del PFEA de 2017, que adelante el pago a los municipios en cuanto reciba la subvención para estos materiales por parte de la Junta de Andalucía y que refuerce y amplíe el personal de la institución necesario para la tramitación de expedientes. No ha salido adelante por los votos en contra de PP y Cs.

"No habéis pagado porque no queréis; la deuda con los bancos la pagáis con agilidad pero con los municipios no andáis rápidos. Llevan 30 meses sin cobrar, pasándolas canutas y reclamamos lo que es de ellos. Los pueblos necesitan ese dinero y estáis haciendo oídos sordos", ha lamentado Bernal.

En este punto, ha criticado al portavoz del PP y diputado de Fomento e Infraestructuras, Francisco Oblaré, quien en las previas del pleno señaló que no podían pagar sin que los ayuntamientos justificaran el gasto: "Es mentira, la gran mayoría lo ha justificado y no se puede mentir de manera descarada; no vamos a permitir que vuestra incapacidad la carguéis en la espalda de los alcaldes. Cuando queréis sacáis el dinero de debajo de las piedras".

Por su parte, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha pedido a Oblaré que "no mienta": "Espero que no tenga la desfachatez de mentir en este pleno porque hoy hay muchos que siguen sin haber recibido la financiación y si tenían tres o cuatro proyectos sólo han recibido uno".

En su turno de palabra, Oblaré ha reiterado los problemas administrativos que han tenido y que se está haciendo un "ingente trabajo" para agilizar los pagos pendientes. Sin embargo, ha insistido en que la Diputación es una "administración seria". También ha lamentado que haya ayuntamientos que empiecen los proyectos y obras "sin que se autorice; entiendo que son las prisas pero tenemos la obligación de justificar con toda la documentación la subvención que nos da la Junta".

El 'popular' ha reiterado que se está en plazo para el pago de los materiales del PFEA de 2017 y los de 2018 los ayuntamientos tienen hasta finales de noviembre para cumplimentar la documentación para tramitar los expedientes.

Ha criticado "el desprecio" de los fondos públicos por parte del PSOE: "Han estado 40 años usando fondos de los ciudadanos como si fueran propios y eso quieren que hagamos nosotros y no lo vamos a hacer". Por ello, ha pedido al PSOE "que no use a sus alcaldes para los intereses del partido: no confundan, aquí paga o no paga no el PP sino la Diputación; aquí no se regala el dinero, aquí se justifica cada euro".

La portavoz de Adelante ha acusado a Oblaré de "reírse en la cara de los alcaldes y alcaldesas" y ha criticado que se utilice la "coletilla de la despoblación": "Esta se combate "dando servicios a los municipios menores de 20.000 habitantes". "Están ustedes preocupadísimos pero cuando se tratan programas que inciden en eso tienen a los ayuntamientos ahogados desde el año 2017 y estamos a final de 2019". También ha considerado que el equipo de gobierno tiene "mucho morro" y le ha pedido que adelante el pago de 2019. "ESTAMOS PAGANDO Y LO VAMOS A PAGAR"

En este punto, Salado ha dicho a PSOE y Adelante: "Estamos pagando y vamos a pagar", a lo que Bernal ha respondido que cuando "la mitad del tiempo de la intervención -de Oblaré- se dedica a hablar de los ERE significa que tienen poco argumento, poca credibilidad y un mínimo de decencia".

"Estáis muy nerviosos desde el día de ayer -en referencia a la sentencia de los ERE- y cada uno que aguante su palo y su cruz", ha aseverado Salado, quien ha sentenciado: "Vaya espectáculo, siento tristeza por lo que está ocurriendo hoy en esta casa".

Así, se ha dirigido a los alcaldes, tanto de IU como del PSOE, asegurando que con algunos de ellos se ha reunido y con otros lo hará, dentro de su compromiso de mantener encuentros con los 103 regidores. "Les pedí disculpas por el retraso en la gestión de los expedientes por la complejidad del PFEA, ha habido problemas administrativos muy graves y les dije que en breve plazo se iba a ir pagando y no he incumplido mi palabra; ya se está pagando".

Ha subrayado que no puede poner fechas ni atender "ultimátums ni llamamientos a que los alcaldes se pongan en pie de guerra", en referencia a lo dicho por los socialistas en las últimas semanas: "Es una terminología que no lleva a nada".

"La fecha no la pone el presidente ni el diputado, los expedientes lo tramitan los funcionarios, a los que agradezco el gran esfuerzo, quedándose por las tardes y fines de semana", ha manifestado el presidente, quien ha apostillado que una vez se justifica el gasto, pasa a Intervención y Secretaría General para su fiscalización, a junta de gobierno y después a tesorería.

"Me comprometí a que se iba a pagar y se está cumpliendo, no al ritmo que nos gustaría", ha admitido, y ha trasladado que sabiendo esas dificultades económicas se ha creado el segundo plan de asistencia económica con fondos incondicionados, aprobado inicialmente en este pleno, "para que paguéis lo que consideréis y muchos de los municipios suman más dinero de lo que se debe del PFEA".

Por todo ello, Salado ha lamentado el "espectáculo" vivido y ha pedido lealtad a los alcaldes y transmitido que siempre que tengan "una duda o reivindicación o veáis que algo no se cumple, pedid una cita que mis puertas están abiertas".

"Sigo con la mano tendida y no politicéis la Diputación de Málaga y lo que ha ocurrido hoy rompe la lealtad. Se les va a pagar las cantidades oportunas y la puerta de la Presidencia está abierta siempre que la necesitéis", ha sostenido, momento en el que ha criticado las "risas" de Bernal, espetándole que "no tiene educación".

El socialista ha criticado al presidente, diciéndole que pague a los alcaldes e instándole a no regañarles por acudir a la sesión de pleno y exigiéndole que les recibiera y diera explicaciones por la deuda del PFEA. "Usted no me va a llevar mi agenda señor Bernal, el sistema de cuándo reunirme lo decidiré yo", ha respondido Salado.

El presidente de la Diputación ha pedido "disculpas por la representación que tenemos aquí -en la institución-" y ha dicho: "No he sentido nunca más vergüenza que hoy en todos los años que llevo aquí".