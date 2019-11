Detingut a València un home de 56 anys per abusar sexualment d'un menor de 13 anys dins d'una furgoneta

Segons ha indicat la Prefectura en un comunicat, els fets es van conéixer aquest diumenge, quan una patrulla de Policia Local va presentar denúncia en la Comissaria de la Policia Nacional, ja que uns ciutadans havien cridat per a denunciar que havien vist un home major "tocar en reiterades ocasions els genitals a un xiquet en l'interior d'una furgoneta".

Arran de les investigacions realitzades per agents de la Policia Nacional, s'ha pogut esbrinar que els tocaments presumptament s'havien produït el dia anterior, i que "pel que sembla era una pràctica molt freqüent, abusar de la seua confiança i dels regals que li feia al menor".

Com a conseqüència de les investigacions, els agents de la Policia Nacional han detingut l'home com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual. L'arrestat, amb antecedents policials per abús i agressió sexual, ha passat a disposició judicial.