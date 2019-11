Pleno.- Los pactos con Vox marcan la sesión previa al 25N en O Hórreo y Feijóo reniega de planteamientos "ultras"

Todos los partidos de la oposición han manifestado su "preocupación" ante la posibilidad de que el PP gallego se alíe con Vox, que por el momento no tiene representantes en ninguna institución autonómica, mientras el presidente y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo ha renegado "de pactos ultra" tanto del espectro ideológico de la derecha como de la izquierda, antes de apuntar al "disparate" PSOE-Podemos.

El primer cara a cara lo tuvo con la líder del BNG, Ana Pontón, quien ha puesto sobre la mesa las miles de denuncias en los juzgados y el asesinato de 43 mujeres. "Si en vez de 43 mujeres asesinadas fuesen 43 diputados, sería distinto, no se escatimarían medios y no se quedaría todo en minutos de silencio", ha espetado la nacionalista.

Al tiempo, ha advertido que "no valen paños calientes ni hipocresía, ni tampoco venir a esconderse detrás de la ley que funciona en Galicia desde 2007 y que aún no está cumplida". "Lo mínimo que podemos hacer es dedicar el 1 por ciento del presupuesto de la Xunta", ha proclamado, crítica con una "dejación de funciones" que ha atribuido a Feijóo y que, a su modo de ver, "delata que la agenda feminista no formó parte de sus prioridades".

"¿Y cuál será su carta de despedida? Sus pactos con la extrema derecha antigallega y machista, que niega la violencia machista. Son sus cómplices y, donde pueden, van de ganchete con ellos", ha afeado Pontón, a quien Feijóo ha recordado que la primera ley de igualdad con "un capítulo centrado en la erradicación de la violencia machista es de 2004 y lleva la firma del PP".

"LECCIONES, NINGUNA"

"Sorprendido" y crítico con la "politización" que, a su juicio, Pontón hizo en su exposición sobre violencia machista, Feijóo la ha lamentado "en nombre de todas las mujeres gallegas". También ha reivindicado medidas adoptadas por su Ejecutivo como personarse en los casos de asesinatos machistas y ser "el único Gobierno" que mantiene las ayudas periódicas a víctimas.

"No acepto este tipo de planteamientos de la minoría parlamentaria de Galicia", ha defendido Feijóo, ante las críticas que despertó en la bancada nacionalista su afirmación de que lamentaba la "politización" en nombre "de todas las mujeres de Galicia". "Vienen a usar a las mujeres para hacer sus argumentos partidistas", ha insistido el presidente.

De hecho, ha afirmado que empieza a preguntarse si el BNG "toma en serio" a las víctimas de violencia machista y ha lanzado un aviso: "Lecciones sobre proteger a nuestras mujeres, a nuestras hijas y a nuestras madres contra la violencia machista, ninguna". Pontón le ha replicado que, precisamente, las mujeres "hablan por sí mismas" y "no tienen dueño".

Feijóo, por su parte, tras defender que destina más presupuesto que el bipartito a igualdad, ha replicado que "como las mujeres son libres y no tienen ningún dueño, el BNG no es el dueño de las mujeres de Galicia". "De ningún partido, y menos el de una diputada que usa la violencia machista para hacer política de la peor", ha esgrimido.

En cuanto a las referencias de Pontón a los hipotéticos pactos con Vox, le ha recordado que le habla "de un partido que sacó los mismos votos del BNG". "¿Y sabe por qué el BNG tiene escaño en Madrid? Gracias a Vox y a la división del voto. Tienen ustedes el mismo eslógan que Vox: echar a Feijóo de la Xunta", ha zanjado el presidente.

"ECHAR DE MENOS" AL PARTIDO COMUNISTA

Por su parte, Antón Sánchez (del Grupo Común da Esquerda) también ha puesto el foco en la igualdad y, en concreto, en la brecha salarial así como en la necesidad de mejorar los servicios sociales; al tiempo que ha remarcado que Feijóo había "dejado claro" en su cara a cara con Pontón que "no se compromete a no pactar con Vox", una cuestión que a la oposición le "preocupa" por lo que está sucediendo en otras zonas de España.

"No me gustan los ultras ni de extrema derecha ni de izquierdas, por eso no me gusta Podemos ni los planteamientos de su grupo y todos esos disparates como comparecer en la Cámara con una camiseta de 'Chávez, te lo juro, voto por Maduro' (en referencia al episodio protagonizado por Eva Solla)", ha esgrimido el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha añadido que a él no le dará "lecciones de Estado" quien "plantea destruirlo".

Dicho esto, ha defendido que Galicia es la comunidad con "menor desigualdad laboral" entre hombres y mujeres, así como la segunda "en la que más aumentó el salario" femenino en los últimos años, aunque ha admitido que es preciso seguir trabajando.

Así, ha apelado a que espera que la oposición apoye la Ley de Impulso Demográfico y ha reivindicado su "compromiso político" con las mujeres, ya sea para combatir la violencia machista o la brecha salarial. Lo hará, ha defendido, "sin planteamientos ultras ni pactos ultras" como los del PSOE con Podemos.

De hecho, ha defendido que el Partido Comunista tradicional era "más sensato" y "más coherente" que Podemos y "la miscelánea" que conforman los rupturistas. A su modo de ver, era "más igualitario" y "tenía muy claro que España era una nación y merece la Protección de todos los españoles". Además, ha incidido en que estaba "a favor de la Constitución". "Ese es el Partido Comunista que echamos de menos", ha zanjado.

Enfrente, Sánchez le ha acusado de "usar" a los rupturistas para "tapar su complicidad con la ultraderecha y el fascismo" y ha esgrimido que el PP de España es "una anomalía en el resto de Europa" donde partidos equiparables "se oponen y hacen cordón sanitario" frente a la ultraderecha.

"YA TIENEN UN ACUERDO CON LA ULTRADERECHA"

También Gonzalo Caballero (PSdeG) ha reivindicado en su turno que los socialistas defienden "lo público y el Estado de Bienestar" frente a un Feijóo que "está dispuesto a pactar con cualquiera" y que, ha dado por hecho, lo hará con Vox cuando "pierda la mayoría absoluta" tras las próximas elecciones autonómicas que tocarían en Galicia en otoño del año próximo.

El líder del PSdeG ha esgrimido que, durante el fin de semana, en una entrevista con ABC, el propio Feijóo reconoció "el fracaso del PP" y "se lo dijo con toda claridad" a su líder, Pablo Casado. Ha pronosticado que en Galicia los populares también fracasarán y "no habrá mayorías absolutas". "Reconozca que tiene un acuerdo ya con la ultraderecha y que, si suman, se aliarían", ha instado el socialista.

En el marco de un debate sobre servicios públicos, Feijóo, quien ha reivindicado reiteradamente desde el domingo electoral del 10 de noviembre una gran coalición, ha concluido que no insistirá en hablar a Caballero de la necesidad de "construir una alternativa" al "disparate" de Gobierno entre PSOE y Podemos en el que, a su modo de ver, "mandarán" (Quim) Torra y también (Oriol) Junqueras "desde la cárcel".