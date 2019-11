C.Tangana, Bad Gyal i Don Patricio s'apunten al Big Sound, un nou festival de música urbana a València

Amb la voluntat de ser més que un festival, Big Sound es presenta com una "experiència 360 graus" que durant dos jornades conjuminarà música, cultura, gastronomia, compromís social i formació, avança l'organització en un comunicat.

El programa combinarà oci lúdic i educatiu pel dia, amb activitats enfocades a un públic més familiar, com a avantsala a la programació de tard-nit de xous en directe, sessions i concerts. Als dos escenaris a l'aire lliure pujaran artistes urbans nacionals i internacionals en "un apassionant viatge pel millor d'un gènere en auge".

El Big Sound també aposta per un oci compromès amb el medi ambient, sostenible i respectuós amb l'entorn, i per un "fort" compromís social, fomentant el respecte i garantint les llibertats i drets de tots i totes les assistents. Per a açò, posarà el focus a promoure l'equitat en tots els àmbits del certamen i a col·laborar amb organitzacions que treballen per la igualtat de gènere.

A nivell musical, davant el creixement de la música urbana a Espanya, "és la cita nacional que tot eixe gran públic anhelava, un festival autèntic i especialitzat en el gènere urbà que poden gaudir públics de múltiples 'targets' i edats", amb les Arts i les Ciències com a "marc incomparable". L'objectiu del festival és posicionar-se com a "referència en el Mediterrani" en aquest camp.

Entre els primers confirmats, C.Tangana és "un dels artistes més avantguardistes d'Espanya i un dels principals referents internacionals del gènere, tot un fenomen global". Amb més de set milions d'oïdors mensuals i una sèrie imparable d'èxits com a 'Mala mujer', 'Guerrera', 'Llorando en la limo' i 'Booty', el madrileny és dels artistes urbans espanyols més difosos a nivell mundial.

Bad Gyal també és un dels valors a l'alça del panorama musical internacional, després de publicar algunes de les cançons més sonades de la nova música urbana espanyola, com a 'Fiebre', 'Jacaranda', 'Candela', la recent 'Santa Maria' o el seu últim èxit 'Alocao' i treballar amb productors com Dubbel Dutch, Jam City, El Guincho, Dj Florentino, Cadenza, Paul Marmota, D33J i el seu inseparable FakeGuido, amb el qual ha recorregut Europa, Àsia, Llatinoamèrica i els Estats Units.

Don Patricio és un jove un raper canari que compta amb quasi 14 milions d'oïdors repartits per tot el planeta, amb més 200 milions d'escoltes. Amb el seu últim tema 'Contando lunares' va aconseguir colar-se en el primer lloc de la cançó de l'estiu en diverses llistes internacionals.

ADYANO I HARRISON BDP EN THE BASEMENT STAGE

A més d'aquests noms, Big Sound s'uneix al reeixit col·lectiu The Basement, amb experiència en esdeveniments de música en la plaça de l'Ajuntament, els Jardins de Vivers o l'IVAM, de València, per a la programació de l'escenari que porta el seu nom: 'The Basement Stage'.

Com a complement als directes de l'escenari principal, The Basement programarà grans noms internacionals i nacionals juntament amb un nodrit grup d'artistes valencians afins als ritmes de la música urbana i 'house', com els internacionals Adryano i Harrison BDP ja confirmats per a pujar els 'BPMs'.

ABONAMENTS A LA VENDA AQUEST DIUMENGE

Amb tots aquests ingredients i el 85% del cartell per desvetlar, el Big Sound dona el tret d'eixida a la seua primera edició. Els abonaments ixen a la venda aquest diumenge, 24 de novembre, a les 18 hores en '