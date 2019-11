Maya dice que el Ayuntamiento de Pamplona no va a contratar a 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots' con él como alcalde

"Evidentemente son libres de hacerlo en otro tipo de esferas, en el ámbito privado o con otras instituciones, yo ahí no me voy a meter, pero desde luego contratarles nosotros no va a ocurrir", ha asegurado Maya, a preguntas de los periodistas.

Según ha expuesto, el tema de "fondo" en la suspensión del contrato para la actuación de los payasos 'Pirritx, Porrotx eta Marimotots' el 29 de noviembre en Baluarte es que "estos payasos están vinculados a la izquierda abertzale e incluso han participado en asuntos tan duros como homenajes a presos de ETA".

Por lo tanto, ha agregado, siendo él alcalde le molesta "profundamente" que estos payasos actúen con un contrato del Ayuntamiento si están "en esa línea absolutamente rechazable de apoyo a ese entorno radical".

"Todos sabemos a que están asociados estos payasos, por mucho que les moleste eso es una realidad", ha remarcado Maya, para recordar que "hace unos años en Bilbao al que llaman el mejor alcalde del mundo, el señor Azkuna, hizo lo mismo que hemos hecho ahora nosotros aquí".

Según ha indicado, "ese es el tema de fondo" y "otra cuestión es el tema de forma". "Es un contrato que no cuenta con más aval que la firma de la concejala y, por lo tanto, desde el punto de vista legal resulta factible el romper esa relación contractual", ha sostenido.

Para el alcalde de Pamplona, "existiendo ese incumplimiento de la forma, el expediente está mal montado, no existe, y lo que procede es la anulación de ese contrato". "Pero yo no voy a esconderme, en cuanto a que también hay un asunto de fondo", ha subrayado.

Sobre el informe del Defensor del Pueblo en el que recomienda levantar la suspensión del contrato, Enrique Maya ha agradecido "lo rápido que ha funcionado" en este tema y ha esperado que "esa rapidez sea una característica ya para siempre por parte del Defensor del Pueblo". Ha remarcado, además, que esta institución "informa" pero "no tiene capacidad decisoria en los expedientes". "Le agradecemos su opinión, pero nosotros vamos a seguir adelante tal y como estábamos actuando ya", ha afirmado.

Finalmente, respecto a la decisión que debe adoptar ahora el Consejo de Navarra sobre la suspensión del contrato, Maya ha señalado que "nosotros analizaremos lo que diga, analizamos lo que dice el defensor y analizamos todo", pero "de momento lo que ha dicho el defensor es una opinión". "Veremos qué dice el Consejo, qué argumentos exponen y decidiremos", ha concluido.