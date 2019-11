La DGT deja en suspenso obligar a ir a clase antes del examen teórico tras el rechazo de Competencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) estudia desde este miércoles dar un paso adelante o analizar alternativas a su intención de obligar a que los aspirantes a obtener el carné de conducir tengan que irentre 8 y 12 horas a clase en una autoescuelaantes de presentarse al examen teórico.

Tráfico incluye tal obligatoriedad en un real decreto de reforma del Reglamento General de Conductores que está en el Ministerio del Interior a la espera de ser aprobado por el Consejo de Ministros cuando el Gobierno deje de estar en funciones.

El real decreto apuesta por una formación teórica presencial obligatoria en las autoescuelas de 8 a 12 horas, según el tipo de permiso, en las que habría testimonios de víctimas de accidentes de tráfico, bien de forma presencial o por medios audiovisuales. Los contenidos versarían sobre aspectos relacionados con la seguridad vial (accidentes, velocidad, drogas, uso del móvil, etc.).

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazó este miércoles tal pretensión de la DGT al considerar que "no se debe reservar la formación en exclusiva a las autoescuelas ni vincularse temporalmente al examen teórico, pues ello favorece a las autoescuelas frente a otros modelos de negocio (como los prestadores de formación 'online') sin que exista justificación para ello".

Además, la CNMC recomendó al Ministerio del Interior que "valore posibles alternativas a la exigencia de que esta formación se realice de forma presencial”.

Fuentes de la DGT recalcaron a Servimedia que, una vez recibido el informe de la CNMC, este organismo estudia modificar el real decreto, si bien recordaron que la Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020 señala entre sus objetivos “promover la formación presencial de seguridad vial en las escuelas de conducción”.

“No hemos perdido nada porque nada tenemos, pero es una medida incluida en la Estrategia y compartida por todos los expertos que trabajan en seguridad vial. La DGT seguirá apostando por la formación y estamos estudiando los pasos a seguir”, añadieron.

Autoescuelas tradicionales

El informe de la CNMC ha suscitado reacciones contrarias en el sector de la formación vial, ya que cuenta con el rechazo de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), que agrupa a la mayoría de los centros tradicionales, y el beneplácito de la Plataforma de Autoescuelas Digitales (PAD).

Por su parte, el presidente de la CNAE, José Miguel Báez, comentó que “Competencia, con todos mis respetos, no tiene ni idea” y puso como ejemplo Alemania y Estados Unidos, dos países “punteros tecnológicamente, con buenas carreteras, buenos coches y policía adecuada”, cuyas tasas de siniestralidad difieren.

“El número de muertos en Alemania es menos de la mitad que en Estados Unidos porque la formación en Alemania es obligatoria y en Estados Unidos se propone que lo haga cualquiera. Eso es extrapolable a todo el mundo mundial”, añadió.

Báez advirtió de que no incluir la formación presencial en autoescuela puede contribuir a “aumentar el número de muertos” en las carreteras. “Si la formación obligatoria, con cuatro cosas, como el teléfono móvil, el alcohol, la droga o la velocidad, salva una sola vida humana ya está justificada. El que no lo vea así no le interesa salvar a nadie”, dijo.

Además, indicó que hay alumnos que han aprobado el examen teórico con clases online y deben gastar más dinero en entre cuatro y seis clases prácticas, aproximadamente, lo que supone un coste adicional cercano a 150 euros. “Una cosa es memorizar conceptos y otra es que alguien te explique qué tienes que hacer”, añadió.

Autoescuelas digitales

Por otro lado, el presidente de la PAD, Miguel González-Gallarza, indicó a Servimedia que la decisión de la CNMC manifiesta que la DGT pretendía “perjudicar la competencia del sector” y defendió que Tráfico evalúe alternativas a la formación presencial, como “una formación 'online' de garantías y de calidad”.

“Compartimos los objetivos de sensibilización de la DGT de formar a mejores conductores con actitudes responsables al volante y que la gente sea consciente de los riesgos. Eso lo podemos conseguir con formación a distancia, interacción entre los alumnos y verificación de contenidos y de progresión del alumno, como existe en las universidades, por ejemplo”, apostilló.

González-Gallarza comentó que cuatro de los cinco países que tienen mejores tasas de siniestralidad vial que España cuentan actualmente con “modelos de formación libre”, es decir, no obligan a ir a clase a la autoescuela. Se trata de Noruega, Suecia, Reino Unido e Irlanda.

Respecto a las afirmaciones de Báez de que Alemania tiene mejores tasas de siniestralidad vial que Estados Unidos gracias a que obliga a ir a la autoescuela, González-Gallarza comentó que España cuenta con una tasa mejor que Alemania sin que la formación sea presencialmente obligatoria.

“Alemania tiene una formación tradicional porque el único método educativo que existía cuando se reguló la formación en los años 70 era el de clase en el aula. No se puede comparar eso con lo que quiere hacer ahora la DGT, cuando sabemos que la educación 'online' da garantías”, concluyó.