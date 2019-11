Oltra sobre la sentència dels ERO: "La millor vacuna contra la corrupció és la prevenció"

Oltra, després de presentar una campanya institucional contra la violència masclista, ha destacat sobre aquest tema que és "important" que "la Justícia actue" i que "es prenga consciència de la intolerància que la societat ha de tindre davant la corrupció i vacunar-nos perquè aquests casos no tornen a ocórrer".

En eixe sentit, ha apuntat que "l'experiència històrica a Espanya en general és que les majories absolutes sense un sistema de defensa i perllongades en el temps porten molt sovint a xarxes clientelars que desemboquen en casos de corrupció". "El poder sense límits i el poder absolut comença confonent una majoria absoluta amb un poder absolut i acaba en casos de corrupció", ha assenyalat.

Així, ha apuntat que la corrupció és "un símptoma d'una democràcia malalta" i "es converteix en un símptoma letal per a la democràcia". Sobre aquest tema, ha assenyalat que a la Comunitat Valenciana "sabem molt bé com danya a la democràcia" perquè "hem patit la corrupció durant dècades".

Per açò, ha recordat que la Comunitat ha sigut "pionera" a establir "una línia defensiva normativa" contra la corrupció perquè "la millor vacuna" contra la corrupció és "la prevenció" ja que ha constatat que "una vegada el fet s'ha produït" causa "un crebant econòmic i democràtic".

Així, ha destacat que les mesures de prevenció engegades pel Botànic, com la llei de transparència, el codi de bones pràctiques o el Sistema d'Alertes Primerenques Anticorrupció Satán, han sigut posades "com a exemple" en la lluita anticorrupció per les institucions europees i "copiades" per altres comunitats autònomes.