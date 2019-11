Cantó (Cs) creu que Sánchez i Puig "haurien de demanar perdó" pels ERO: "La corrupció empesta siga roja o blava"

Així s'ha pronunciat Cantó abans d'una reunió amb l'Associació dels Agricultors Valencians (AVA-ASAJA) en ser preguntat per la sentència del cas dels ERO coneguda aquest dimarts, i ha recordat que "tres dels actuals ministres del Govern de Sánchez, Luis Planas, María Jesús Montero i Carmen Calvo, formaven part de la Junta d'Andalusia quan va succeir tot aquest lladronici, per la qual cosa no haurien de seguir en el seu càrrec".

D'altra banda, ha indicat sobre la situació de Cs que "el partit, juntament amb els afiliats, encara una nova etapa amb ganes de treballar, aprenent dels errors comesos i duent a terme canvis per a tornar a il·lusionar els espanyols".