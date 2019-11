Ciudadanos enmienda la totalidad del presupuesto y pide al Gobierno presentar uno nuevo consensuado

"Nosotros desde luego le tendemos la mano para ello", ha indicado el edil, en rueda de prensa en el Consistorio, quien ha incidido en que, a juicio de Ciudadanos, el proyecto presupuestario aprobado por el Gobierno local no responde a las necesidades de la ciudad.

En primer lugar, ha llamado la atención sobre el incremento "notable" de los gastos de personal y los corrientes en bienes y servicios, que han crecido, respectivamente, en un 6,54 y un 5,92 por ciento, lo que suma un aumento total de 6.049.109,69 euros.

De hecho, el edil ha enfatizado que este incremento resulta, en términos absolutos, superior al registrado por el conjunto presupuestario.

De ahí que haya visto "más urgente que nunca el adoptar medidas tendentes al ahorro y reformas de carácter estructural que permitan contener el gasto corriente, y a la vez liberar recursos con los que poder garantizar la financiación de los servicios públicos y aumentar la inversión pública de carácter municipal en la ciudad", ha advertido.

INVERSIÓN, EN SEGUNDO PLANO

Al tiempo, ha criticado la "relegación a un segundo plano" de la inversión municipal en la ciudad, al pasar, en diez años, de los 34.683.400 euros que figuraban en los presupuestos municipales del año 2010 a los 19.225.776,88 euros recogidos en este Proyecto Presupuestario, incluidas las transferencias de capital.

Según el concejal, se ha producido un descenso en una década de más del 55 por ciento y de 858.884,90 euros respecto al último presupuesto aprobado de 2017.

Por este motivo, Ciudadanos considera el nivel de inversión municipal "completamente insuficiente" para que este Proyecto Presupuestario pueda ser utilizado como palanca para impulsar la recuperación económica en la ciudad o cometer las obras que se necesitan.

No recoge, incluso, "ninguna inversión novedosa", a juicio del edil, como pudiera ser la reforma integral de las avenidas Manuel Llaneza y Pablo Iglesias o la equipación necesaria en la casa Paquet para acoger el Albergue de Peregrinos.

Pérez Carcedo se ha referido a otras inversiones que ven urgentes y no figuran en el proyecto, como la adquisición del camión autoescalera de 40 metros para el Cuerpo de Bomberos o más autobuses para la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa).

Además, ha recalcado que este Proyecto Presupuestario ahonda en el "desequilibrio" existente entre la zona urbana y rural de nuestro municipio. Sobre esta cuestión, ha apuntado que tan solo se prevén inversiones directas del Ayuntamiento en la zona rural que no llegan a 900.000 euros, lo que supone tan solo el 8 por ciento de las inversiones reales previstas.

Tampoco hay, a su modo de ver, un reparto equilibrado de la inversión prevista en la ciudad, donde hay barrios que ven "completamente desatendidas" sus necesidades.

Unido a ello, a Ciudadanos también le preocupa que se pretenda destinar prácticamente la misma cantidad de recursos a la amortización de deuda, 18.863.802,24 euros, que a la inversión.

"Todo ello, además en un escenario de bajos interés financieros y cuando el Ayuntamiento de Gijón cuenta con un nivel de endeudamiento reducido debido a las sucesivas amortizaciones anticipadas motivadas por la elevada inejecución de presupuestos pasados", ha remarcado.

SIN MEDIDAS "NOVEDOSAS"

Asimismo, ha incidido en que este presupuesto no contempla políticas efectivas que permitan garantizar una recuperación social en la ciudad. Es más, ha sostenido que las políticas sociales y de empleo se limitan a repetir de forma sistemática programas y proyectos cuya efectividad no ha sido adecuadamente contrastada, con la única excepción de la denominada 'renta social', de la que ha destacado que en principio parece no tener reflejo en este proyecto presupuestario.

También ha resaltad que si bien el presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales se prevé incrementar en 2,3 millones de euros, el dinero que se destina a ayudas sociales se reduce en más de 150.000 euros.

"Este incremento se destinará principalmente a sufragar sus gastos corrientes, sin haber acometido cambios estructurales y organizativos que positiven una mejora de la calidad y mayor efectividad de estos servicios", se ha quejado.

Referente al Patronato Deportivo Municipal, ha considerado "sumamente irresponsable" que una vez más no se hayan presupuestado la totalidad de los créditos necesarios para llevar a cabo todos sus programas durante el próximo año, "fiando su realización a la existencia de un remanente por inejecución durante este ejercicio o a una aportación extraordinaria por parte del Ayuntamiento, es el caso, por ejemplo, del Concurso Hípico Internacional", ha alertado.

En cuanto a la Fundación Municipal de Cultura , a Ciudadanos le preocupa que se destina el 93,60 por ciento de su presupuesto a cubrir sus gastos estructurales, dejándole así un margen "prácticamente nulo" para la inversión o para la financiación de actividades culturales desarrolladas por las entidades de la ciudad.

Según el concejal de Ciudadanos, tampoco se contemplan medidas novedosas para afrontar retos de la ciudad como el demográfico, como pueda ser apoyo a las familias gijonesas de clase media o a la conciliación.

La única novedad, a su juicio, es la previsión de 50.000 euros para hacer el proyecto de una nueva escuela de 0 a 3, sobre la que ni tan siquiera han definido su ubicación, lo que cree que prueba la "improvisación" con la que se han elaborado estos presupuestos

Por otro lado, ha recriminado al Gobierno local que este proyecto presupuestario supone un "importante retroceso" en materia de participación ciudadana, ya que, según él, suprime completamente cualquier posibilidad de que los gijoneses participen en la toma de cualquier decisión sobre las inversiones a realizar y no llega al porcentaje mínimo de las inversiones a decidir por los Distritos.

Por todo ello, Pérez Carcedo ha destacado que la enmienda presentada se justifica por la "ausencia absoluta" de negociación previa a la aprobación del Proyecto Presupuestario por parte de la Junta de Gobierno Local.

A esto ha agregado las "fuertes restricciones" que impone el artículo 106 del citado Reglamento con relación al contenido de las enmiendas a presentar y que, en la práctica, "imposibilita la posibilidad de realizar cambios sustanciales durante su tramitación a través de la presentación de enmiendas parciales", ha remarcado.

"Desde Ciudadanos no estamos dispuestos a resignarnos, pensamos que, hay margen más que suficiente para la elaboración de unos presupuestos diferentes que permitan sentar las bases de nuevas políticas, programas, proyectos e inversiones que contribuyan a impulsar la reactivación económica, la generación de empleo, la regeneración urbana, la mejora de la calidad ambiental o la consolidación de los servicios públicos municipales", ha añadido.